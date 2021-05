Banco Popular y de Reservas: El trabajo conjunto a favor del turismo dominicano

Madrid, España. Dos importantes aliados del turismo dominicano, como son el Banco Popular y el Banco de Reservas, han dado señales claras, y dejado por sentado, frente a inversionistas extranjeros que asisten a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que cuando se trata del país, el trabajo conjunto aporta más frutos.

El presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, Christopher Paniagua, y el administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereyra, aprovecharon un evento organizado por el Ministerio de Turismo Dominicano para resaltar que en los esfuerzos para potenciar mucho más el turismo y conducirlo por el carril de recuperación que lleva, ambas instituciones han trabajado como un grupo financiero juntos, porque la prioridad es República Dominicana.

Paniagua aseguró que el trabajo mancomunado entre el sector público y el privado representa una ventaja para el país. “Y debemos referirnos tanto al arduo trabajo que realiza el ministro de Turismo, David Collado, al equipo tanto del Banco Popular Dominicano, como al de Banco de Reservas”, expuso el ejecutivo bancario, en una actividad efectuada la mañana de ayer viernes, como parte de la agenda seguida por las delegaciones de República Dominicana que han venido a Madrid, España por la Fitur. “Y qué bueno que podamos mostrar al mundo que República Dominicana está abierta y preparada para recibir a los visitantes, los turistas. El dinamismo de la economía nuestra se nota”. Frente a todos los inversionistas demostramos que somos unidos. Y eso es lo que somos los dominicanos”, apuntó Pereyra.

El Banco Popular Dominicano tiene una cartera para el turismo de RD$51,500 millones y el Banco de Reservas aprobó en los últimos nueve meses financiamientos por 210 millones de dólares destinados a grandes consorcios inversionistas que desarrollan nuevos proyectos en República Dominicana, incluyendo la construcción de cuatro propiedades hoteleras que adicionarán 1,490 habitaciones.

El turismo dominicano va por el camino de la mejoría y de acuerdo con datos ofrecidos por el ministro dominicano de Turismo, David Collado, el mes de mayo tiene un 64 % más de turistas, comparado con enero. Y explicó que históricamente en mayo llega el 78 % de los turistas que llegan en el primer mes del año.

De acuerdo con las estadísticas que maneja, la apertura de los hoteles es casi un 90 % y la tasa de ocupación de los hoteles abiertos es en promedio 45 % y en hoteles de ciudad es superior al 55 %. En los fines de semana la ocupación sube a un 65 %.

Mientras para mayo, las reservas de vuelos se encuentran un 32 % por debajo del año 2019, y -6 % para Estados Unidos para el mes de julio. Dijo que las reservas de vuelos se encuentran solo un 14 % inferior al año 2019, pero para el mercado americano es mayor en 62 %. Collado aseguró que el perfil de las reservas está cambiando y que ahora están tomando el liderazgo las reservas de más de 60 días, versus antes, que las de mayor crecimiento eran las que se hacían a último minuto.

Según las reservas de hoteles de Expedia, las realizadas con 61 y 90 días de antelación para el mercado de Punta Cana están un 73 % por encima de los observados en enero del año 2018. El turismo interno ha representado el 25 % de esa recuperación en la ocupación hotelera de la República Dominicana, aseguró Collado a los asistentes a la actividad realizada la mañana de ayer viernes. De su lado, el presidente de la Asonahores, Rafael Blanco Tejera, resaltó la importancia y valor de que Canadá se abra para reactivar mucho más el turismo dominicano, especialmente, la zona norte, que tradicionalmente recibe muchos turistas europeos, pero que ahora por la pandemia han estado sin contacto físico con ese importante polo de la geografía nacional.

Esas zonas (la de Puerto Plata y Sosúa, Cabarete) en el norte de República Dominicana, han tenido ahora más turismo interno.

Lo que viene

El presidente del Grupo Globalia, Juan José (Pepe) Hidalgo, le dijo a los periodistas dominicanos que se encuentran en Madrid cubriendo las incidencias de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que está ampliando sus inversiones en República Dominicana. Allí desarrollará cuatro, que constan de cuatro apartahoteles, dos de ellos en Puerto Plata, uno en Bayahíbe y otro en el Hamaca, de Boca Chica, que aportarán de 1,500 a 2,000 habitaciones con una inversión de US$200 millones.

“Serán comenzados en breve, se están ultimando los permisos de autorización”, indicó. “Aunque no haya muchos negocios aquí, porque este año habrá menos negocios, habrá un montón de imágenes, televisión y medios hablados y escritos en el mundo entero que van a decir que el mundo se abre, que ya el mundo se comunica, que ya no hay cierres de fronteras y se va a poder viajar con el sistema seguro de mascarillas y vacunas y antígenos”, indicó el empresario dominico español, al referirse al hecho de que en la versión 41 la Fitur haya recibido a mucho menos personas que el pasado año (en enero) cuando el mundo aún no tenía pandemia.

Desde su punto de vista, la Fitur 2021 ha sido un impulso para que empiece la normalidad poco a poco. De su lado, el embajador representante de República Dominicana ante la Organización Mundial de Turismo (OMT) en Madrid, Aníbal de Castro, dijo que las expectativas de ese país caribeño en la Fitur 2021 son elevadas, debido a que muestran la recuperación por la que transita el sector turístico. Planteó que para la temporada de otoño-invierno podrá observarse una recuperación plena del turismo dominicano.