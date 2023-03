Email it

Los quebrados y clausurados bancos Silicon Valley y Signature Bank, en EE.UU. no están en la lista de los bancos corresponsales de República Dominicana, por lo que se descarta que esa situación pueda incidir negativamente a nivel local.



La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) resaltó, a solicitud del periódico elCaribe, que uno de los fundamentos de la estabilidad económica dominicana es la resiliencia y robustez de los indicadores del sistema financiero, que ocupa posiciones cimeras en la región en liquidez, rentabilidad, baja morosidad y solvencia.



Mientras, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), a través de César Dargam, vicepresidente ejecutivo, dijo ayer que esa institución respalda la declaración de la Junta Monetaria con respecto a la fortaleza del sistema financiero. “Esta posición se fundamenta en los indicadores que reflejan que las provisiones actuales de las entidades dominicanas, así como las reservas del propio Banco Central son suficientes para enfrentar choques externos”, dijo Dargam.



La ABA, hablando por separado del Conep, indicó que “debemos recordar que vivimos el precedente de la crisis global del 2008 y, gracias a las regulaciones tras la crisis 2003 y al fortalecimiento continuo de la banca en capitalización y gestión integral de riesgos e innovación, no fuimos afectados”.



Y destacó: “Tenemos unas autoridades monetarias y financieras que, junto al resto del sistema, se mantienen monitoreando, atentas y con actitud previsora ante cualquier situación”.



“En tal sentido, banca múltiple y autoridades mantenemos un estrecho canal de comunicación en tiempo real que nos permite mantener un clima estable en el sector”, apuntó.



Como gremio, la Asociación de Bancos considera vital que todos en el país contribuyan a preservar la bien ganada confianza en el sector bancario, pues su función consiste en manejar recursos de terceros que, en el 90 %, están en múltiples inversiones y créditos que, a su vez, motorizan la economía nacional.



El martes se informó que la Junta Monetaria de República Dominicana realizó una reunión previsora de análisis y evaluación del comportamiento de los mercados financieros internacionales, ante la quiebra de los citados dos bancos norteamericanos, situación que el órgano rector del sistema financiero dominicano asegura que no afectará al mercado local.

Hay un sistema robusto que no alberga temores

En un comunicado de prensa, el Banco Central de la República Dominicana, el receptor directo de las directrices de la Junta Monetaria, destacó anteayer la fortaleza del sistema financiero dominicano, que se refleja en provisiones de liquidez y de capital suficientes para absorber choques inesperados y mantener el funcionamiento ordenado del mercado financiero y de pagos. En ese tenor, se puntualizó que, a marzo 2023, el coeficiente de morosidad de los bancos múltiples se mantiene en 1.0 % con reservas que superan en cuatro veces los créditos improductivos, mientras que la solvencia regulatoria asciende a 15.3 % a diciembre de 2022, superior al 10 % requerido por la Ley Monetaria y Financiera.