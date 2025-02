BCRD informa que la variación del IPC de enero fue de 0.37 %

Santo Domingo. – El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que el índice de precios al consumidor (IPC) experimentó una variación mensual de 0.37 % en enero de 2025. Con este resultado la inflación interanual medida desde enero de 2024 hasta enero de 2025 se ubica en 3.32 %, permaneciendo entre el límite inferior y el centro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % por catorce meses consecutivos, es decir, desde diciembre de 2023.

El BCRD explica que, con respecto a la inflación subyacente interanual, la misma fue de 4.03 % en enero 2025, al registrar una variación mensual de 0.48 % en dicho mes. De esta manera, la inflación subyacente interanual se mantiene en torno al centro del objetivo establecido por el órgano rector. Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles, el transporte y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.



Variación por grupos

En el análisis comparativo del mes de enero 2025 con diciembre de 2024, el informe establece que el comportamiento del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas experimentó una variación de 0.83 %, explicando más de la mitad de la inflación de 0.37 % registrada en el primer mes del año. Cabe destacar que, el segundo grupo de mayor participación en la canasta del IPC, es decir Transporte, exhibió una tasa negativa de 0.29 %, principalmente por las caídas de precios en los pasajes aéreos, lo que compensó parcialmente el comportamiento de la inflación en el mes de referencia. Resulta importante destacar que el subsidio a los combustibles domésticos dispuesto por el Poder Ejecutivo ha mitigado el impacto de este grupo en la variación del IPC general.



El reporte mensual resalta que, en cuanto al rubro alimentos, su variación estuvo explicada por las alzas en los precios de productos como pollo fresco, café, plátanos verdes y maduros, aguacates, naranjas, refrescos, lechuga, bacalao, huevos, entre otros, las cuales fueron parcialmente compensadas por las reducciones de precios de cebollas, ajo y papas.



El IPC del rubro Restaurantes y Hoteles mostró una variación de 0.71 % debido a incrementos en los precios de los servicios de alimentos preparados fuera del hogar. Cabe mencionar que esta alza se deriva de aumentos en algunos suministros que inciden de manera directa en el precio al consumidor de estos servicios de comida.



Con relación al grupo Vivienda, este evidenció una tasa de inflación de 0.29 % como resultado de los aumentos en los precios del alquiler de vivienda y las pinturas. Por otro lado, el índice de precios del grupo Bienes y Servicios Diversos presentó una tasa de variación de 0.27 % por efecto de las alzas de precios en algunos servicios y artículos de cuidado personal. Mientras que el grupo Salud reportó una inflación de 0.50 % influenciado por las alzas verificadas en productos farmacéuticos, destacándose los antihipertensivos, analgésicos y antiinflamatorios.



Inflación de bienes transables y no transables

El IPC de los bienes transables experimentó una variación de 0.33 % en enero de 2025, por el incremento de algunos bienes alimenticios. En adición, aportaron los aumentos registrados en los precios de los vehículos, paquetes turísticos, entre otros. De igual manera, la variación mensual del índice de los bienes y servicios no transables se situó en 0.40 %.



Inflación por áreas geográficas

El BCRD explica que la inflación por regiones geográficas en el mes de enero 2025 comparado con diciembre de 2024 muestra que el índice de precios de la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, creció en 0.26 %, la región Norte en 0.48 %, Este en 0.38 % y Sur en 0.43 %. La tasa de inflación más pronunciada de la región Norte responde a una incidencia superior de los grupos Alimentos y Bebidas No Alcohólicas y Vivienda. En tanto, la menor variación observada en la región Ozama resulta de una mayor contribución negativa del grupo Transporte.



Inflación por quintiles

La entidad monetaria concluye que los resultados de los índices de precios por estratos socioeconómicos reflejaron tasas de inflación de 0.38 % en el quintil 1, 0.42 % en el quintil 2 y 0.46 % en el quintil 3. Los quintiles de mayores ingresos, quintiles 4 y 5, estos presentaron variaciones de 0.47 % y 0.20 %, respectivamente. La menor tasa verificada en el quintil 5 se explica por el efecto combinado de una mayor incidencia de las reducciones en los precios del pasaje aéreo y una menor contribución de los incrementos en los alimentos. Mientras que el quintil 4 presentó la tasa más elevada, impulsada por el aumento en los precios de los vehículos. Los quintiles de menores ingresos 1, 2 y 3 resultaron impactados por las alzas en los precios de los productos alimenticios.



Finalmente, es importante resaltar que, la inflación interanual de 3.32 % registrada en el mes de enero de 2025 conforme a las últimas informaciones disponibles a la fecha se encuentra entre las menores de América Latina, luego de las economías dolarizadas de la región (Panamá, Ecuador y El Salvador), así como de Nicaragua, Perú, Guatemala y Costa Rica.



En este sentido, se prevé que la inflación de la República Dominicana se mantendría dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % durante el año 2025. El Banco Central permanece dando seguimiento a las condiciones externas e internas, adoptando oportunamente las medidas necesarias para preservar la estabilidad macroeconómica y contribuir a que el indicador de la evolución de los precios continúe en torno al objetivo establecido en el programa monetario.