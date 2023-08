Santo Domingo. El Banco BHDes anfitrión de lacumbre anual de Financial Alliance for Women, que se realiza por primera vez en República Dominicana y por primera vez en un país de habla hispana. Financial Alliance for Women es la red internacional líder de organizaciones financieras dedicadas a impulsar la economía de la mujer.

El tema central de la cumbre de este año es el diseño y ejecución de estrategias para las finanzas inclusivas. En este evento participan miembros, socios y relacionados de la Alianza de distintos países. Además, representantes de entidades financieras y actores claves del ecosistema fintech, compañías de seguros y de pagos, inversionistas, capitalistas de riesgo, administradores de activos y empresas de telecomunicaciones, así como líderes intelectuales, formuladores de políticas y especialistas en finanzas para el desarrollo.

Steven Puig, presidente del Banco BHD y miembro del cuerpo de dirección de la Alianza, agradeció la distinción de escoger a República Dominicana como país para realizar esta cumbre. “Agradezco a la Financial Alliance for Women por el honor que otorga a República Dominicana de destacar nuestra nación como un país aliado en la búsqueda de soluciones comerciales para el empoderamiento financiero e inclusivo de las mujeres. Esto compromete a BHD para seguir trabajando consistentemente en el establecimiento de la paridad de género y en la construcción de economías sostenibles”.

En tanto que, Inez Murray, CEO de la Financial Alliance for Women, expresó que “estamos muy complacidos de dar la bienvenida a nuestra red global a República Dominicana, país donde nuestro miembro Banco BHD se ha destacado por su apoyo a las mujeres como clientas y como empleadas. El BHD es un modelo de excelencia que inspira a otras instituciones en el mundo entero”.

Durante la cumbre se realizará el lanzamiento del primer WE Finance Code fuera del Reino Unido, único país hasta ahora en desarrollar esta iniciativa. Este código país promoverá en República Dominicana la inversión privada y pública para apoyar a las mujeres emprendedoras en el ecosistema financiero.

“La conversación que genera este evento anual es relevante para la continuidad durante todo el año de los esfuerzos y de las iniciativas que realizamos desde la Alianza para fortalecer el desarrollo de la economía de la mujer. BHD es el banco referente de la mujer en el país y siempre estamos trabajando para apoyarla”, afirmó Puig.

La cumbre anual de la Financial Alliance for Women se realizará los días 8 y 9 de noviembre de 2023 en el Distrito Nacional. La jornada de trabajo de la actividad está compuesta por paneles, conferencias y mesas de trabajo.