El Banco BHD presentó la nueva versión de su campaña publicitaria institucional “Otro”, como parte de su compromiso con la responsabilidad individual y sostenibilidad.



La campaña, que inicialmente se lanzó en 2022 bajo el nombre “El futuro que quieres”, continúa siendo promovida durante el 2024 con adaptaciones creativas para continuar transmitiendo su mensaje reflexivo.



Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD, puntualizó que “este comercial es un llamado a no quedarnos pasivos e indiferentes ante las problemáticas de la vida, desde acciones simples hasta el cuidado del planeta. Su mensaje es muy claro: no dejar todo a otro si también lo puedo hacer yo. Este tipo de propuesta de publicidad es parte de nuestro compromiso con hacer una banca responsable y promover los valores que son parte de nuestra identidad de marca”.



La pieza publicitaria presenta el testimonio de un personaje que el BHD ha llamado Roberto Otro, un individuo que, motivado por una profunda convicción de mejorar el mundo y un gran sentido de la responsabilidad individual, se encarga de hacer todo lo que los demás no hacen. “Esta campaña nos ofrece una amplia posibilidad de crear mensajes que promuevan el buen hacer y buena voluntad, y, sobre todo, de expresar la visión de responsabilidad y sostenibilidad que forma parte del compromiso social de nuestra organización”, agregó Navarro.



Carolina Ureña, vicepresidenta de Mercadeo y Publicidad del BHD, dijo que “la campaña fue creada por The Table Creative Agency; es una versión de la campaña institucional “El futuro que quieres”. La entidad invitó a sus clientes, relacionados y a la sociedad a conocer a Roberto Otro en televisión, radio, prensa y digitales y en sus redes sociales y canal de YouTube”.