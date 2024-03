Apoyarán iniciativas de empresas y emprendedores en soluciones

El BID Lab, en colaboración con la Unión Europea (UE) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), está en proceso de planificación para lanzar un concurso multimillonario destinado a apoyar a emprendedores y empresas que buscan soluciones innovadoras para abordar la crisis del sargazo en el Caribe.



Este ambicioso proyecto busca financiar hasta 12 proyectos piloto en la región, con el objetivo de gestionar, cosechar e incluso comercializar el sargazo de manera sostenible.



El problema del sargazo ha tenido un impacto en diversas áreas de la región del Caribe en los últimos años. La acumulación masiva de esta alga marina ha generado preocupaciones significativas no solo para el turismo y la economía local, sino también para el medio ambiente.



En respuesta a esta situación, diversas iniciativas se han puesto en marcha para controlar y mitigar sus efectos negativos, incluyendo la limpieza de playas y la investigación de nuevas formas de aprovechar el sargazo de manera eficiente.



Durante la Sesión Inaugural de las Asambleas de Gobernadores del BID y de BID Invest 2024, celebrada la semana pasada en Punta Cana, República Dominicana, el presidente del BID, Ilan Goldfajn, destacó la importancia de abordar el problema del sargazo en la región.



Goldfajn señaló que el organismo multilateral está comprometido a apoyar la investigación y la implementación de soluciones innovadoras para prever, mitigar y adaptarse mejor a los flujos de sargazo en el gran Caribe.



En su discurso, Goldfajn elogió el notable crecimiento y desarrollo económico de República Dominicana, destacando el papel del país como líder en la región. Además, expresó su agradecimiento al presidente saliente de las Asambleas de Gobernadores del BID, el ministro Héctor Alexander, por su trabajo durante el año pasado, y dio la bienvenida al presidente entrante, el ministro dominicano de Hacienda, Jochi, vicente.



En el acto estuvieron presentes el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, así como otros gobernadores del banco y la corporación, embajadores y miembros del cuerpo diplomático, directores ejecutivos y miembros de la alta administración del Grupo BID



Goldfajn también compartió reflexiones sobre la importancia de las reuniones anuales del Grupo BID en Punta Cana, describiéndolas como un posible punto de inflexión en la historia de la región. Subrayó la necesidad de abordar los desafíos económicos, sociales y ambientales que enfrenta América Latina y el Caribe, incluyendo el impacto del cambio climático.



Para enfrentar estos desafíos, Goldfajn propuso tres cambios transformacionales dentro del Grupo BID: una nueva estrategia institucional para aumentar el impacto y la escala del trabajo del grupo, un nuevo modelo de negocios y capitalización para BID Invest, y una nueva visión y modelo para BID Lab, el laboratorio de innovación del grupo.



Estos cambios permitirían al Grupo BID aumentar su capacidad de financiamiento hasta 112 mil millones de dólares en los próximos 10 años, lo que proporcionaría un mayor apoyo para proyectos de infraestructura, iniciativas de energía limpia y soluciones innovadoras para enfrentar el cambio climático en países como República Dominicana.



El concurso multimillonario propuesto por el BID Lab, en asociación con la UE y USAID, no sólo tiene como objetivo ofrecer apoyo financiero a proyectos piloto innovadores, sino que también busca fomentar la colaboración entre emprendedores, empresas y expertos en la región. Se espera que este enfoque colaborativo permita el desarrollo de soluciones integrales y efectivas para abordar el problema del sargazo desde múltiples perspectivas.



En el marco de este concurso, se financiarán proyectos que aborden diversas áreas relacionadas con el sargazo, como la gestión de su recolección en el mar, su aprovechamiento como recurso para la producción de biocombustibles o fertilizantes, y su utilización en la creación de productos innovadores. Se espera que estas iniciativas no solo contribuyan a mitigar los impactos negativos del sargazo en el medio ambiente y la economía, sino que también generen nuevas oportunidades de negocio y empleo en la región.



Se informó que la colaboración entre el BID Lab, la UE y USAID en este proyecto refleja el compromiso conjunto de las instituciones internacionales para abordar los desafíos ambientales y económicos en América Latina y el Caribe. Además, demuestra la importancia de la innovación y la colaboración en la búsqueda de soluciones sostenibles para los problemas regionales.



El anuncio de este concurso multimillonario coincide con un momento clave para la región, ya que América Latina y el Caribe se enfrentan a una serie de desafíos económicos y ambientales, incluyendo el impacto del cambio climático y la necesidad de promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible.



En ese contexto, iniciativas como la propuesta por el BID Lab, la UE y USAID son fundamentales para impulsar el desarrollo y la resiliencia en la región.