Contribuir al desarrollo del país a través de la inclusión social y económica es uno de los propósitos del Banco Mundial y, para tales fines, la entidad financiera colabora con la República Dominicana en temas de emprendimiento, formalización de las pequeñas y medianas empresas y apoyo a mujeres, niños y grupos vulnerables.



De acuerdo con la oficial de Operaciones del Banco Mundial, Carmen Amaro, la inclusión social y económica es un mandato corporativo que se encuentra presente de manera transversal en todos los proyectos que se ejecutan.



“El tema de la inclusión social es un tema transversal en todos nuestros proyectos entonces tenemos que garantizar por mandato corporativo que tengamos siempre ese ojo de inclusión sobre todo mujeres, niños, familias vulnerables o en general, comunidades que por una razón u otra han sido excluidas. Eso es algo que está transversal en todos nuestros proyectos”, sostuvo al participar en la entrevista especial elCaribe-CDN junto a la representante de la entidad, Alexandria Valerio.



Según Amaro, para el Banco Mundial la inclusión económica es un tema de suma importancia. “Por ejemplo, estamos trabajando muy de cerca con la Superintendencia de Bancos pensando en cómo podemos seguir contribuyendo a aumentar la inclusión económica, cómo podemos contribuir para aumentar indicadores claves como la bancarización, cómo podemos garantizar que pequeñas y medianas empresas tengan acceso a crédito, igual a mujeres. Esos son temas que aunque no hay una línea específica son realmente transversales y se tienen que ver en todos los proyectos de manera particular”, apunta.



Al conversar sobre los programas de protección social, la oficial de Operaciones indicó que, históricamente, el Banco ha apoyado al país y en la actualidad se trabaja muy de cerca con Supérate.



“Se está diseñando todo un programa de emprendimiento que es sumamente importante garantizar que las poblaciones más vulnerables haya un acceso adecuado a la incorporación en el sector económico, en la vía del emprendimiento, el fortalecimiento de las capacidades técnicas sobre todo, es sumamente importante”, dijo.



Respecto al respaldo a las pequeñas y medianas empresas, Carmen Amaro aclaró que no se está trabajando desde el punto de vista económico, pero sí se colabora con instrumentos que puedan hacer de este sector sea más eficiente y se incorpore más rápido.



“Entonces ahí estamos haciendo un estudio con el Ministerio de Industria y Comercio, donde estamos verificando la permisología de la incorporación de esas empresas en el sector económico para ver dentro del programa Burocracia Cero cómo podemos hacer que esta permisología sea lo más eficiente posible, que no haya solapamiento, que no haya duplicidad, que los procesos administrativos sean más eficientes y creemos que a través de ese proceso podemos apoyar a que este sector se puedan incorporar de manera más rápida y más sostenible en el tiempo”, dijo.

El papel del equipo de operaciones del BM

El equipo operativo del Banco Mundial, que en República Dominicana tiene a su cargo Carmen Amaro, se encarga es de monitorear la cartera, de asegurarse que el portafolio se esté desarrollando de una manera eficiente, de que los productos (que son los proyectos) tengan calidad. También analiza los proyectos que se ejecutan a nivel nacional, regional, mundial. El equipo operativo en el país apoya la labor de la representante Alexandria Valerio en el diálogo técnico y de las políticas que se llevan a cabo con el Gobierno. Igualmente, velan por el cumplimiento de los desembolsos, las ejecuciones y el diseño de las estrategias.