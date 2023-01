Email it

La entidad financiera dominicana concluye el año 2022 con US$1,204 millones en cartera turística

Madrid, España. El Banco Popular Dominicano sigue demostrando que es el principal financiador del turismo dominicano.



Los números hablan por la institución, si se toma en cuenta que su cartera para ese renglón equivale al 44.5% del total de dinero que presta la banca dominicana a la industria turística en su conjunto, de acuerdo con un corte realizado a noviembre de 2002.



En términos absolutos, la cartera de créditos de la entidad bancaria al ramo turístico concluyó el año 2022 con un balance de US$1,011 millones, informó el presidente ejecutivo de la organización, Christopher Paniagua, en un encuentro con la prensa dominicana en Madrid, la capital española.



Mientras, desde Popular Bank, filial de Grupo Popular con licencia internacional que opera desde Panamá, cerró su cartera de colocaciones de 2022 con un balance de US$193 millones.



El apoyo del banco al turismo no es nuevo, viene de hace tres décadas. Es una relación (equivale a decir un matrimonio) que empezó con una visión en el potencial de esta actividad económica para el desarrollo nacional.



Y esa determinación se fortaleció luego en 2007 con la creación de la primera unidad de negocios de la banca dedicada exclusivamente a atender a los clientes turísticos, dedicando esfuerzos cuantiosos y un equipo de profesionales especializados para acompañar al sector.



En un desayuno con los periodistas que se encuentran en Madrid, cubriendo las incidencias de la versión número 43 de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), Paniagua resaltó que en los últimos ocho años el Popular ha aprobado financiamientos de apoyo a la industria del turismo por más de US$1,600 millones, considerando las facilidades aprobadas y en proceso de desembolso.



Ha facilitado con la construcción o remodelación de más de 15,000 habitaciones y aportado a la generación de empleos directos e indirectos para el beneficio de más de 28,000 personas y sus familias.



El presidente ejecutivo del Banco Popular estuvo acompañado en el encuentro de otros ejecutivos, como el vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales, señor René Grullón F.; la señora Antonia Antón de Hernández, vicepresidente ejecutiva senior de Gestión Humana, Transformación Cultural, Administración de Créditos y Cumplimiento; el vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable, señor José Mármol; el vicepresidente del Área de Negocios Turísticos, señor Juan Manuel Martín de Oliva, y la vicepresidente del Área de Relaciones Corporativas y Banca Responsable, señora Mariel Bera.



La entidad bancaria, líder histórica en el financiamiento al turismo nacional, representa uno de los principales promotores de la recuperación del sector en la República Dominicana, y el hecho de que aporte casi la mitad del volumen de préstamos de la banca dominicana, lo deja en evidencia.



La agenda de trabajo de la delegación de ejecutivos del Banco Popular es amplia, como parte de su participación en la Fitur 2023. Incluye 42 reuniones con clientes -según una revisión del lunes- y la participación en actividades donde se anunciarán proyectos de envergadura nacional e internacional.



Esa cantidad de reuniones seguramente se elevará, porque la feria aún no empieza. Es del 18 al 22; la organiza el Recinto Ferial de Madrid (Ifema Madrid) y ahora tiene a Guatemala como país socio. En la versión anterior su socio fue República Dominicana, una nación con excelente posicionamiento en el turismo latinoamericano y caribeño.



Evaluación de proyectos



El equipo de Negocios Turísticos del Popular ha identificado 14 proyectos de financiamiento vinculados al desarrollo del sector hotelero en este 2023.



Se encuentran en proceso de negociación y se estarían desarrollando en los próximos tres años. Estos prospectos superan los US$640 millones de financiamiento y, una vez concluidos, sumarían alrededor de unas 3,900 habitaciones adicionales a la oferta actual.



En adición, se encuentran aprobados y pendientes de desembolso US$165 millones que se traducirán en otras 2,200 habitaciones hoteleras.



En otra parte del diálogo, y en respuesta a una y otras preguntas formuladas, Paniagua resaltó que está orgulloso de la gestión que se realiza en República Dominicana en materia turística. Ese trabajo al que se refiere el ejecutivo bancario se tradujo en resultados positivos. “Vale resaltar el trabajo de las autoridades”, expuso.



En 2022 visitaron República Dominicana 7,165,387 turistas por vía aérea y 1,311,129 cruceristas, cifras que son récord, según los datos del Ministerio de Turismo y del Banco Central de República Dominicana (BCRD).



El crecimiento es un 10 % respecto al 2019 (año prepandémico) en materia de llegada de turistas por vía aérea y del 20 % cuando se mira esa llegada de visitantes a través de cruceros respecto a ese año.



La generación de divisas entre enero y diciembre por actividad turística fue de US$8,671 millones.



“Para nosotros, como organización, el turismo es muy importante”, apuntó Christopher Paniagua; palabras que fueron reforzadas por el vicepresidente del Área de Negocios Turísticos, señor Juan Manuel Martín de Oliva.



“Hemos estado y siempre estaremos trabajando muy de cerca con el sector, acompañándolo (…). “Los hoteleros no solo nos ven como destino de inversión, sino que se convierten en dominicanos”, agregó, en referencia a todos los inversionistas que ven en República Dominicana un destino seguro para colocar sus capitales.



Esa seguridad viene dada por el clima de negocios y las reglas claras que existen, además de un gobierno facilitador de los procesos.



El turismo representó el pasado año el 31 % de la inversión extranjera colocada en territorio dominicano.



Estabilidad macroeconómica y trabajo de autoridades



El presidente ejecutivo del Popular se refirió a la estabilidad económica de la República Dominicana y al trabajo de las autoridades monetarias, que permitió al país continuar por el camino del desarrollo.



Rememoró lo atento que ha estado el Banco Central siempre que ha habido eventos que ameritan de ello. Se refiere, por ejemplo, a aquellos momentos en que la pandemia de covid-19 azotaba el mundo, a los momentos en que surge el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y más recientemente al momento en que el huracán Fiona afectó al territorio nacional, especialmente la región este.



Paniagua resaltó que tanto el BCRD, como la Superintendencia de Bancos siempre estuvieron dispuestos (y así lo hicieron) a reunirse con las entidades financieras, toda vez que era necesario.



“Cada año somos de las economías que más crecen. Y en los últimos años vimos una apreciación de la moneda dominicana”, indicó Paniagua.



Y en efecto, en un año convulso para el mundo, para el caso dominicano, el indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró un crecimiento acumulado de 5.0 % en enero-noviembre de 2022, al comparar con el mismo período del año anterior, luego de incorporar las variaciones interanuales de 3.8 % en octubre y 2.9 % en noviembre del año en curso, según el Banco Central.



De igual manera, se destaca la reciente mejoría en la calificación de riesgo crediticio soberano de ‘BB-’ a ‘BB’ por parte de Standard & Poor’s Global Ratings, reflejando el clima de estabilidad del país respaldado en la consolidación de la recuperación económica, así como expectativas favorables respecto al desempeño del PIB y la continuidad de políticas oportunas en el mediano plazo.



Son elementos -ha dicho el Banco Central- que se encuentran sustentados en los fuertes fundamentos macroeconómicos de la República Dominicana, así como en su capacidad de resiliencia para hacer frente al actual contexto internacional.

Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Popular, subrayó que la relación de la entidad bancaria con el turismo inició hace tres décadas, con una visión en el potencial de esta actividad económica para el desarrollo nacional. Julissa Céspedes, Nelson Rodríguez y Katherine Hernández de Multimedios del Caribe. La prensa dominicana que cubre las incidencias de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) acudió al encuentro con los ejecutivos del Banco Popular.

Un liderazgo probado

Los datos numéricos que presentó el presidente ejecutivo del Banco Popular indican que la entidad tiene pendientes de desembolso la suma de US$165 millones, que impactarán en la construcción de 2,200 habitaciones hoteleras.



Asimismo, en proceso de negociación hay 14 nuevos prospectos de financiamiento vinculados al desarrollo del sector hotelero, para los próximos 3 años. Estos prospectos, precisó, superan la suma de US$640 millones, para un impacto de alrededor de 3,900 habitaciones.



El turismo dominicano se diversifica, no solo en la oferta, sino también en términos de ubicación geográfica. Si bien hay polos como Punta Cana, Puerto Plata, La Romana y Samaná, que figuran en primeros puestos, hay interés por diferentes zonas en seguir robusteciendo esa actividad económica.



“Estamos viendo ese interés por Miches, y otras ciudades como Santo Domingo y Santiago”, explicó Christopher Paniagua, cuando uno de los periodistas le preguntó si hay inversionistas que miran otros puntos de la geografía nacional. “Ciertamente, estamos muy atentos a lo que ocurre, por ejemplo, en el sur del país”, dijo de otro lado el vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales, René Grullón F.