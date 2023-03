Email it

Desde 2017, el precio del gas natural se mantuvo sin variación, pero el pasado viernes este combustible sufrió un cambio y aumentó su precio en cinco pesos, pasando de RD$28.97 a RD$32.97 el metro cúbico.



El incremento del carburante no ha sido bien visto por los conductores, pero a esta insatisfacción se agrega ahora una supuesta escasez que denuncian choferes porque ahora tienen que hacer filas en las estaciones, donde logran abastecerse diariamente.



Según explicó a elCaribe Luis Lacen, chofer de una ruta de carros del Distrito Nacional, actualmente las estaciones de combustible que venden gas natural se encuentran escasas y que algunas han impuesto turnos para el expendio de este. “No sé lo que está pasando. Algunas bombas (estación de combustible) están abriendo solamente de seis a ocho de la mañana y de diez a doce de la media noche, además de que le subieron cinco pesos más al gas. Hay muchas bombas, pero están todas cerradas”, explica.



Denuncias y explicación de sector



Por otro lado, Samuel Alexis, taxista, denuncia escasez. “Está escaso el gas, estamos cogiendo lucha y los precios ahora están altos, está a 33.97. Hay que echarlo el gas como quiera, yo soy chofer”, señala. “Este es el país de las mil maravillas porque suben las cosas y entonces las escasean, yo no entiendo. El gas subió cinco pesos y entonces lo suben y lo escasean. Debería haber más bombas, claro que sí. Yo echo gas a diario”, agrega Samuel Lorenzo, quien al escuchar a Samuel Alexis no se contuvo para externar su queja.



De acuerdo a una fuente del sector, el aumento del precio del Gas Natural Vehicular, obedece a la dinámica mundial que se ha venido experimentando desde el 2021 con referencia a la volatilidad de precios de este tipo de carburante en los mercados internacionales.



Según explica, la demanda desbordada de gas natural en Europa, tras la invasión de Rusia a Ucrania, ha impulsado la volatilidad en los precios de este combustible. “El precio de los combustibles es recomendable que reflejen el verdadero costo de su adquisición en el mercado internacional, dado que es el precio la mejor manera de transmitir información al mercado sobre el uso eficiente del mismo. Este concepto se refuerza a un más dado que República Dominicana satisface más del 95 % de sus necesidades energéticas con importaciones, y cualquier disrupción del mercado internacional impacta directamente la factura petrolera”, señala la fuente.

El precio del gas natural se encentraba congelando desde hace aproximadamente 6 años, desde el 15 de abril del 2017, cuando pasó de RD$25.26 a RD$28.97. El viernes aumentó 5 pesos.



De acuerdo al Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes, actualmente 15,000 vehículos o unidades utilizan gas natural como combustible. Entre ellos se encuentran choferes de transporte privado y público (carros del concho, autobuses y camiones).