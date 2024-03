¿Cómo registrarse y link de consulta para recibir el Bono a Mil 2024?

El gobierno de República Dominicana brindará nuevamente el Bono a Mil, programa que favorece a los estudiantes de todas las instituciones educativas públicas. Infórmate aquí cómo registrarte para acceder a este beneficio económico.

El propósito de la iniciativa es proporcionar un respaldo directo a las familias con hijos inscritos en escuelas públicas a través de un subsidio de 1000 pesos.

¿Cuál es el link de consulta para el Bono a Mil 2024?

Para verificar si es un beneficiario del BONO A MIL 2024, deberá visitar el sitio web de consulta: www.bonoamil.gob.do. Después, debe digitar su número de cédula y en la pantalla aparecerá un mensaje con su nombre, el monto del bono y el método de depósito correspondiente.

¿Cómo me registro para recibir el Bono a Mil 2024?

Si un estudiante inscrito, al acceder al sitio web, no figura en el registro, aparecerá un mensaje informando que su cédula no está registrada. Además, se ofrecerá la opción de realizar un proceso de autoregistro, previa confirmación, para aquellos estudiantes que no tengan padres o tutores registrados en la recepción del beneficio a través de remesas.

En el sitio web de consulta, después de verificar los pasos previos, los padres, madres o tutores del estudiante inscrito deben hacer clic para iniciar el registro. A continuación, aparecerá una pantalla donde deberán proporcionar su número de teléfono celular y el ID (código de identificación) del estudiante a su cargo.

¿Dónde encuentro el ID del estudiante?

El ID del estudiante está disponible en el historial de matrícula generado al inscribirse en el Sistema de Información para la Gestión Escolar del Ministerio de Educación. En caso de que el pariente o tutor del estudiante no conozca el ID, puede comunicarse con el centro educativo donde el menor está inscrito y realizar la consulta correspondiente.

¿Cómo puedo saber si soy beneficiario del Bono a Mil 2024?

Para verificar si eres beneficiario del Bono a Mil, primero, debes digitar tu número de cédula en el sitio web y, luego, seguir los siguientes pasos:

Accede al sitio web: bonoamil.gob.do Introduce tu número de cédula en la sección «Consultar con cédula» Haz clic en «Consultar».

En caso que desee más información del Bono a Mil 2024, ¿dónde debo acudir?

Para obtener información adicional sobre el Bono a Mil, te recomendamos consultar el portal web del programa o comunicarte al número de teléfono: 809-688-9000.

Además, para verificar tu posible inclusión en el significativo subsidio del Bono a Mil y acceder a su información, te invitamos a visitar el enlace específico destinado a la consulta. Al ingresar tu número de identificación, podrás revisar los detalles de este programa del gobierno. Este otorga una asignación de RD$1.000. Principalmente, con la finalidad de brindar un alivio económico a las familias que cumplen con los requisitos.

¿Puedo cobrar el Bono a Mil 2024 a través de bancas móviles?

Al seguir los pasos y las indicaciones necesarias, los beneficiarios pueden acceder de manera eficiente y retirar la cantidad asignada utilizando las bancas móviles. De esta manera, se busca brindar una ayuda financiera inmediata. La simplicidad de este enfoque permite a los beneficiarios utilizar la subvención según sus necesidades, ya que contribuye a la mejora de su bienestar financiero.