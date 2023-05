Email it

La Corte de Trabajo de La Vega se reservó el fallo respecto al recurso que busca declarar la ilegalidad de la huelga del Sindicato de Trabajadores de la Mina Cerro de Maimón (Sitracema).



El fallo sería emitido dentro de un plazo de cinco días de acuerdo con un comunicado de la Empresa Corporación Minera Dominicana (Cormidom) en el que expresa que aboga por que en República Dominicana se mantenga el respeto a las leyes y la seguridad jurídica.



Miguel Valerio, representante legal de Cormidom, se expresó en esos términos luego de que finalizara la audiencia.



“Desde un principio, Cormidom ha estado apostando al respeto y aplicación de las leyes en la República Dominicana. Estamos confiados no solo en la justicia dominicana sino en la celeridad de la misma. Cada día que pasa la empresa cerrada afecta no solo el ingreso de los trabajadores, sino también a la empresa, a los suplidores, a la comunidad y al Estado dominicano”, declaró Valerio.



En ese sentido, agregó: “Esperamos que la decisión de este tribunal sea favorable y siente un precedente en materia de respeto a las leyes laborales en el país”.



“En el día de hoy se compareció ante la Corte de Apelación de La Vega para volver a establecer la ilegalidad de la huelga y las consecuencias legales de la misma. Es una huelga, a todas luces, viola todos los procedimientos del Código de Trabajo”, manifestó.



Esperan ratificación



El jurista indicó que, a su juicio, la corte va a ratificar la sentencia anterior del miércoles 17 de mayo cuando ordenó el reintegro de los trabajadores a sus labores en la mina.



“Si la corte decide correctamente, la seguridad jurídica estará restaurada en la República Dominicana porque aquí se trata básicamente de un hecho irregular; la huelga se realizó de manera ilegal, ya que el Código de Trabajo establece el procedimiento y el sindicato no cumplió con el mismo, lo cual quedó demostrado fehacientemente en el tribunal”, refirió.



De su parte, la jurista Yipsy Roa indicó: “Se realizaron actuaciones que paralizaron los trabajos de la empresa y se produjo la desconfianza de los accionistas en la inversión en la República Dominicana”.



Martín Valerio, también de la barra de la defensa, añadió que “los directivos de Cormidom se encuentran realizando todas las acciones necesarias para restablecer la confianza de los accionistas y al mismo tiempo preservar las instalaciones de la mina, ya que debemos recordar que se puso en juego la seguridad física de los empleados y la mina”.