Email it

El economista Andy Dauhajre advirtió que las sanciones impuestas contra Rusia han traído un efecto bumerán muy fuerte, contra la Unión Europea, contra Estados Unidos y todas las economías.



“Es verdad que Rusia pagó un precio alto, lo ha estado pagando y es posible que se profundice más. Pero los pronósticos de que colapsaría, como se pensaba en la Casa Blanca, fallaron. La Casa Blanca decía que Rusia no duraba dos o tres meses… Pero el PIB en vez de caer un 15 por ciento en el año 2022, cayó 2.1 por ciento”, explicó.



Dauhajre, articulista fijo del periódico elCaribe, expuso en el panel titulado Elementos Esenciales para Mejorar el Modelo de Desarrollo de América Latina, como parte de la celebración del 75 aniversario del diario y los 25 de CDN canal 37.



“Cuando uno observa desde afuera lo que ha estado sucediendo, uno comienza a hacerse preguntas”, indicó. Y aprovechó para rememorar las reacciones de occidente frente a la invasión de Rusia a Ucrania, que condujeron precisamente a la imposición de las sanciones a las que se refiere.



“Fueron sanciones como nunca antes se habían visto en el panorama económico. Sanciones de tipo negativo dirigidas al invasor, cuando las teorías de sanciones siempre han demostrado que las más efectivas son las sanciones indirectas, impuestas al invasor, financiando al país afectado. O sea, preparando a Ucrania, como se ha hecho, para contener al invasor”, dijo. Las cifras que maneja Dauhajre indican que el superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que fue de 35 mil millones de dólares en 2020, terminó en 260 mil millones en 2022.



Resaltó que ciertamente hubo un brote inflacionario fuerte y que el rublo (moneda oficial de Rusia) se depreció, inicialmente, pero luego vinieron políticas inteligentes por parte del Banco Central Ruso, y la inflación ha descendido –la última, anualizada a marzo, a 3.5 %.



Es una inflación menor a la de EE.UU, inferior a la de todos los países de Europa e inferior a la mayoría de los países de América Latina.



Según el economista dominicano, la estrategia de sancionar a Rusia en lo inmediato no ha doblegado a esa nación, y por un lado ha provocado doble gasto, por una inflación altísima. Eso ha llevado al Banco Europeo (BCE) a tener que elevar la tasa de política monetaria y lo propio ha tenido que hacer la Reserva Federal.



El BCE decidió el jueves 2-2-2023 subir sus tipos de interés en medio punto porcentual, hasta el 3 %, quinta subida consecutiva, después de que la inflación de la zona del euro se ralentizara tres meses seguidos.



Tras una reunión del Consejo de Gobierno, el BCE informó para entonces que también incrementaba en 50 puntos básicos la facilidad de crédito, a la que presta a los bancos a un día, hasta el 3.25 por ciento, y la facilidad de depósito, a la que remunera el exceso de reservas a un día, hasta el 2.50 por ciento.



El BCE ha considerado que “mantener los tipos de interés en niveles restrictivos reducirá con el paso del tiempo la inflación al moderar la demanda, y también servirá de protección frente al riesgo de un desplazamiento persistente al alza de las expectativas de inflación”.



Según Andy Dahuajre, el conflicto ruso-ucraniano está llevando a la comunidad internacional a implementar un esquema global bipolar, con un eje conformado, predominantemente, por China, Rusia, India y Arabia Saudita en oposición a Occidente.



Advierte que eso tendrá como consecuencia, el tránsito de una economía globalizada, orientada al multilateralismo, a un terreno desconocido, que es el “friendshoring” (comercio entre países aliados).



Se preguntó cuánto de ese aumento de la tasa de política monetaria que ha tenido que realizar occidente se debe al efecto inflacionario provocado por las sanciones que a su vez Occidente impuso. “Bueno, se ha estimado que de la inflación en la mayoría de los países europeos registraron a julio, entre un 41 y un 56 por ciento fue provocada por las sanciones económicas a Rusia.



Insistió en que “ese bumerán te da muy duro, porque entonces tú tienes que subir la tasa de interés, desacelerar la economía, generar desempleo, contraer la demanda agregada y generar un ambiente contrario a lo que se percibía”.



Advirtió que esa situación ha comenzado a generar fatiga, no solo de las economías emergentes del mundo, que han tenido que enfrentar mayores déficits de cuenta corriente, aumento del desempleo y otras situaciones, sino también entre algunos de los aliados principales de occidente.

Sanciones de Occidente empujan a más inflación

Dauhajre se preguntó cuánto de ese aumento de la tasa de política monetaria que ha tenido que realizar occidente se debe al efecto inflacionario provocado por las sanciones que a su vez occidente impuso. “Bueno, se ha estimado que de la inflación en la mayoría de los países europeos registraron a julio de 2022, entre un 41 y un 56 por ciento fue provocada por las sanciones económicas a Rusia.



Insistió en que “ese bumerán te da muy duro, porque entonces tú tienes que subir la tasa de interés, desacelerar la economía, generar desempleo, contraer la demanda agregada y generar un ambiente contrario a lo que se percibía. Advirtió que esa situación ha comenzado a generar fatiga, no solo de economías emergentes, que han tenido que enfrentar mayores déficits de cuenta corriente, aumento del desempleo y otras situaciones, sino también entre algunos de los aliados principales de occidente. Dijo que de eso se está aprovechando no solo Rusia, sino también China. Según su punto de vista, el conflicto bélico ruso-ucraniano está conduciendo a la comunidad internacional a implementar un esquema global bipolar, con un eje conformado, predominantemente, por China, Rusia, India y Arabia Saudita.