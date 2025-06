Durante el año 2024, el 61 % de las materias primas importadas para las operaciones de las zonas francas en la República Dominicana tuvo como origen Estados Unidos, lo que consolida su papel como principal proveedor de insumos del sector industrial de exportación.



Esta proporción refleja una fuerte dependencia del mercado estadounidense en el abastecimiento de bienes intermedios para la manufactura local con destino a mercados internacionales. China ocupó el segundo lugar en la lista de países de origen, aunque con una participación significativamente menor: un 10 % del total. Le siguió Italia, que aportó un 9.1 %, lo que posiciona a Europa como un actor relevante pero aún distante frente al liderazgo norteamericano. Puerto Rico contribuyó con un 3 %, mientras que el resto de los países tuvo participaciones individuales inferiores al 2 %.



Ecuador (1.8 %), México (1.4 %), Alemania (1.2 %) y Honduras (1.0 %) figuraron entre los principales suplidores después del top tres. El conjunto de naciones con cuotas menores al 1 % incluyó a República de Sudáfrica (0.9 %), Brasil, Indonesia y España (todos con 0.7 %), y Colombia, Corea del Sur, India, Francia y Nicaragua (cada uno con 0.5 %). Esto, según una revisión realizada por elCaribe, de las estadísticas del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportaciones, contenidas en su informe de 2024, dado a conocer anteayer.



Llama la atención que apenas el 0.4 % de las materias primas provino de la República Dominicana, lo que indica una muy limitada integración de insumos nacionales en la cadena productiva de zonas francas. Esta cifra fue igualada por países como Filipinas, Turquía y Países Bajos, y superada por Guatemala, Taiwán, Argentina, Haití y Costa Rica (cada uno con 0.3 %).



El Salvador, Reino Unido, Malasia, Japón y Canadá aportaron un 0.2 % cada uno, mientras que el grupo de “otros países” —que no figuran individualmente en la lista— acumuló un 2.1 %, lo que subraya la diversidad de fuentes aunque con bajo peso relativo.



Mirada por empresas



Durante el año 2024, un total de 579 empresas de zonas francas importaron materias primas desde Estados Unidos, lo que representa un aumento de 11 compañías con respecto al 2023.



Aunque la diferencia no es tan marcada en comparación con el año anterior, el dato reafirma la solidez del vínculo comercial entre las zonas francas dominicanas y ese país.



En cambio, China experimentó la mayor caída absoluta en esta categoría: 497 empresas importaron desde allí en 2024, 84 menos que en 2023, cuando lo hicieron 581. Esta disminución sugiere un ajuste importante en las fuentes de aprovisionamiento que podría estar vinculado a cambios en costos logísticos, decisiones estratégicas de diversificación o factores geopolíticos.



La República Dominicana, aunque representa un porcentaje muy bajo en el origen de las materias primas, registró una subida significativa: 234 empresas se abastecieron localmente en 2024, frente a 209 en 2023, lo que implica un incremento de 25. España (+15), Alemania (+17), Puerto Rico (+8), Países Bajos (+14), Bélgica (+17) y Panamá (+13) también aumentaron su cantidad de empresas suplidas.



Los que “bajaron la cabeza”



Entre los países que perdieron terreno en términos de empresas suplidas se destacan Canadá (-29), Taiwán (-16), Japón (-17), El Salvador (-12), Chile (-11) y Pakistán (-9). Aunque estas cifras no reflejan el volumen de insumos importados, sí muestran una clara redistribución de las fuentes utilizadas por las empresas. Uno de los cambios más notables se dio en el caso de Sri Lanka, que pasó de 22 empresas en 2023 a 79 en 2024, un incremento absoluto de 57. También se observa un crecimiento en el uso de materias primas procedentes de países como Guatemala (+10), Turquía (+10), Tailandia (+14), y República Checa (+8), lo que indica un patrón de diversificación hacia nuevos mercados.



El número de empresas que recurrieron a “otros orígenes” descendió de 213 en 2023 a 194 en 2024, una reducción de 19. En conjunto, estas cifras muestran no solo los países más relevantes como fuente de materias primas, sino también los ajustes dinámicos en las decisiones logísticas y comerciales de las empresas de zonas francas.



El sector de zonas francas se afianza como uno de los pilares estratégicos del crecimiento económico y social de República Dominicana.

Aportes a agencias que ofrecen algún servicio

Durante el año 2024, las empresas del sector zona franca pagaron un total de RD$23,354.5 millones por concepto de servicios, distribuidos de la siguiente manera: seguridad social RD$14,769.7 millones; energía eléctrica RD$6,413.2 millones, telecomunicaciones un total de RD$1,339.8 millones; Infotep RD$613.7 millones, suministro de agua, RD$218.1 millones.



Los pagos por servicios corresponden a los aportes realizados por las empresas y parques de zonas francas a diversas instituciones públicas y privadas, en compensación por los servicios que reciben.



En 2024, se aprobaron 74 nuevas empresas en el sector zonas francas, con una proyección de 7,086 empleos directos, inversiones que se calculan en US$196.0 millones y generación de divisas por US$ 103.1 millones. Estos datos reflejan el continuo dinamismo y crecimiento del sector, lo que consolida su impacto en la economía nacional.



El subsector con mayor número de empresas aprobadas en 2024, fue el de Tabaco y sus derivados, con un total de 18 empresas; le sigue Call Centers, con un total de 15 empresas; servicios, con ocho empresas; confecciones y textiles, con seis empresas; productos eléctricos y electrónicos, con cinco empresas, y productos médicos y farmacéuticos, con cuatro, entre otras.