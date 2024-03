Entre el 2020 y el 2023 el país incrementó su oferta de energía renovable no convencional en un 100.4 por ciento, lo que llevó la generación en ese ámbito a 3,229.53 Gigas.



Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), “en materia de energía renovable no convencional en el 2020 se generaba 1.611.87 GWh” y “al día de hoy la generación incrementó a 3,229.53 GWh, aumentando en un 100.4%”.



En la memoria correspondiente al 2023 depositada en el Congreso Nacional el pasado 27 de febrero, el MEM cita lo que define como “principales ejecutorias o logros alcanzados en la gestión 2020- 2023”. Refiere que al mes de agosto del 2020 el país “contaba con una capacidad instalada en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) de 4,853 MW, al día de hoy se cuenta con 5.567MW, teniendo un incremento de un 14.7%”.



Proyectos de paneles



El MEM indica que el año pasado fueron inaugurados seis proyectos de paneles solares fotovoltaicos, una micro central hidroeléctrica y ocho proyectos de redes convencionales, con un monto total ejecutado de RD$109,255,325.27, lo que impactó a más de 784 familias.



Resalta que en febrero del 2021 se firmó el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico (Pacto Eléctrico), el cual tiene un conjunto de acuerdos, compromisos, políticas y principios que tienen como objetivo central iniciar las soluciones consensuadas a los problemas nodales del subsector eléctrico nacional”.



La memoria también cita como otro hecho importante que el complejo energético bahía de manzanillo, realizó la licitación No.EDES-LPI-NG-01-2021 lanzada en fecha 12 de marzo 2021, para la compra de potencia y energía asociada de 800 MW. “La licitación para el diseño, la construcción y la explotación de dos centrales eléctricas de gas de 420 megavatios cada una y una terminal marítima para el suministro de gas se publicó en marzo de 2020”, precisa . Y en otro aspecto, el MEM dice que el Fondo Fiduciario “Fondos de Inversión en el Clima” (CIF siglas en inglés) seleccionó a República Dominicana como beneficiaria del Programa de Inversión para Acelerar la Transición del Carbón (ACT), recibiendo una asignación de US$500,000 para la preparación de Planes de Inversión (PI) para desarrollar estrategias claras de descarbonización mediante la sustitución progresiva del carbón, en una transición justa, apoyados en herramientas de planificación, que faciliten el proceso de identificación del primer conjunto de acciones específicas para alcanzar las metas planteadas, y US$ 85,000,000 para su implementación.

En el año 2021 se aprobó exploración en área SPM

En otro aspecto, el Ministerio de Energías y Minas relata en su mamoria correspondiente al 2023 que el 3 de agosto de 2021 el Poder Ejecutivo, mediante la expedición de la resolución Presidencial No. 159-21 aprobó el Contrato entre el Estado dominicano, y APA Dominican Republic Corporation, LDC, para la exploración y explotación de hidrocarburos en el área Costa Afuera SP2, de la cuenca de San Pedro de Macorís.