DGII cita avances en lucha contra lavado de activos en el país

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) destacó ayer los avances en la lucha contra el lavado de activos que penetra diferentes sectores de la economía.



Se refirió al tema a propósito de conmemorarse el 29 de octubre el Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos.

El órgano recaudador resaltó que desde la promulgación de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 155-17, viene apoyando las labores de prevención con capacitación de 7,124 Sujetos Obligados No Financieros que se encuentran bajo su supervisión, con la finalidad de que conozcan sus obligaciones y sensibilizarlos en la importancia sobre la aplicación de medidas mitigadoras.

De igual forma se han llevado a cabo múltiples supervisiones tanto extra situ como in situ con un enfoque basado en riesgos, donde se verifica que el sujeto obligado cuente con un programa de cumplimiento, así como que se apliquen de manera efectiva todas las responsabilidades que se encuentran a su cargo.

“La DGII, tomando en cuenta la importancia de procurar que los Sujetos Obligados cumplan con sus obligaciones, ha iniciado los procesos administrativos para la aplicación de sanciones a los Sujetos Obligados No Financieros que incumplan con lo establecido en la Ley núm. 155-17, su reglamento de aplicación y las normativas sectoriales”, destaca la institución.

Agrega que “es importante acotar que, si bien es cierto que el fin principal de la DGII, como supervisor de los Sujetos Obligados No Financieros, no es la imposición de sanciones, sino más bien lograr una modificación de la conducta de aquellos que infringen el orden legal establecido y apoyar aquellos que se encuentran realizando su labor de manera correcta, no menos cierto es que el mayor desincentivo de aquellos que se encuentran en cumplimiento de sus obligaciones es no ver la aplicación de un régimen de consecuencias para aquellos que incumplen”.

Esfuerzos

La DGII indicó que trabaja en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que fija los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM). Estas sugerencias buscan que sus países miembros tengan y apliquen sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas que contribuyan a la efectividad del sistema de prevención.

El engranaje que ha ido produciendo para luchar

La DGII señala que ante el aumento de los actos delictivos como el de lavado de activos, flagelo que afecta sustancialmente la economía, promoviendo la comisión de otros ilícitos e incrementando los hechos generadores de violencia, se ha establecido un engranaje para luchar en contra del lavado de activos y lograr prevenir el mismo.

“Como autoridad supervisora nos sentimos felices de compartir la celebración de este día conmemorativo”, dijo.