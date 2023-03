El asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, Eric Rivero, consideró que debido a las tantas desigualdades que tiene el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (DR-Cafta) en lo que respecta al sector agropecuario, no puede dársele la categoría de un acuerdo bilateral.



Con el DR-Cafta va a ser una situación muy difícil. Competir de esa manera con una potencia como Estados Unidos no va ser fácil. Aparte del arroz, el sector lácteo también será afectado. Esos son los dos sectores que socialmente más pesan en nuestro ambiente rural”, expresó.



El convenio original establece que a partir del 2025 habrá tasa cero de arancel en las importaciones de arroz procedentes de los Estados Unidos, lo que atenta contra el sector productor de arroz en República Dominicana.



Sin embargo, dijo que cambiar una cultura productiva no es nada fácil, y que no es verdad que los productores de arroz van a cambiar para cultivar víveres.



“Hay que dejar que las cosas fluyan, y yo pienso que el presidente Luis Abinader tiene la mejor voluntad y entiendo que en una negociación debe haber algún tipo de racionalidad para saber que más allá de un sector del que viven 500 mil empleos debe haber también un tema de seguridad alimentaria, que hoy día es un problema en el mundo”, apuntó Rivero, que conoce el tema.