Con crecimiento 5.5 % en los primeros ocho meses y generadores de divisas activos, se espera cierre positivo

Con una economía que en los primeros ocho meses del año creció 5.5 %, y vistos algunos de los sectores, que de forma individual mostraron gran dinamismo, se espera que en el último tramo del año esa tendencia siga, y que 2022 concluya sin mayores sobresaltos.

Si se mira un poco más amplio, por ejemplo del lado de las cuatro principales fuentes de ingresos de divisas para República Dominicana, que son el turismo, las remesas, las exportaciones y la inversión extranjera directa (IED), estos han mostrado buen desempeño, incluso a pesar de las condiciones convulsas a nivel internacional.



Las remesas, en los primeros diez meses del año, lograron una cifra de US$8,125.3 millones. Es un monto que supera en US$2,252.1 millones a las remesas recibidas en los primeros diez meses de 2019, cuando no había pandemia.



Los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) siguen dándole puntos en positivo a la economía dominicana y entidades del ámbito local, como la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores) calculan que áreas como la IED estarán bien plantadas al cierre del año en curso, lo suficiente para aportar números de consideración.



Según la aritmética de Asonahores, este año el país cerrará con más de US$8,400 millones de ingresos a través del sector turístico y con un peso de inversión extranjera en turismo que representa más del 30 % del total que ingresa a República Dominicana y un impacto total sobre el 16 % del PIB.



Pero si bien se espera alcanzar una “salida satisfactoria” del año actual, se ha tenido que nadar frente a una corriente que por momentos ha amenazado con imponerse. Es una corriente fortalecida por factores combinados (internos y externos, incluido el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania).



Por ejemplo, la inflación se ha visto a niveles no esperados, y mucho menos deseada, y las autoridades han accionado en procura de frenarla, o por lo menos contenerla. En octubre, el índice de precios al consumidor (IPC) reflejó una variación de 0.28 % en octubre de 2022, registrando así tres meses consecutivos por debajo del umbral de 0.30 %. Se ubicó la inflación acumulada de enero-octubre de 2022 en 6.31 %.



La interanual se ha visto más hacia arriba. Medida desde octubre 2021 a octubre 2022 se situó en 8.24 %, y si bien bajó 140 puntos básicos con respecto al pico de 9.64% observado en abril del presente año, es más elevada de lo que acostumbraba ver el país, y de lo proyectado para 2022 (en torno a 4 % ± 1 %).



En todo caso, considerando el descenso que marcó en octubre, se espera que la inflación se sitúe en torno a 7% al cierre del año 2022.



Precisamente, intentando controlar los niveles inflacionarios es que las autoridades monetarias comenzaron desde noviembre de 2021 a tomar medidas por el lado de la tasa de interés de política monetaria (TPM), elevándola.



El Banco Central inició para entonces con un incremento de 50 puntos básicos, y luego siguió con un alza de 100 puntos en diciembre.



Entre enero y octubre de 2022, hubo dos ocasiones en que la TPM no subió (febrero y abril) pero en los otros sí lo hizo. De ellos, 50 puntos en enero y marzo, 100 puntos en mayo, 75 en junio, 50 puntos en julio y 25 puntos en agosto, septiembre y octubre.



Así las cosas, y visto que la inflación, si bien ha descendido, sigue como un reto, se espera que el incremento de la TPM acompañe a 2022 en lo que le queda, antes de dar paso al año 2023. Parece previsible, especialmente porque la Reserva Federal de Estados Unidos (el banco central estadounidense) podría trazar más esa línea, si vuelve a elevar los tipos de interés.



En octubre, entre los rubros que subieron de precio están: los plátanos verdes (3.83 %), guandules verdes (8.78 %), tomates (10.59 %), ajíes (5.63 %), batatas (7.53 %), yautía (7.28 %), plátanos maduros (3.47 %), carne de cerdo (0.91 %), refrescos (0.77 %), papas (2.54 %) y caldo de pollo (1.09 %).



Y los que bajaron: Pollo fresco (-2.82%), aguacates (-5.14%), huevos (-1.01%) y ajo (-4.16%). Es importante destacar que la alta incidencia de la variación negativa del precio del pollo contribuyó a una menor inflación del IPC del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas en el mes de octubre de 2022.



En Banco Mundial en un documento publicado recientemente, “Un panorama sobre República Dominicana”, advierte que la guerra en Ucrania plantea importantes riesgos inmediatos, principalmente, a través de dos canales: (1) mayores aumentos en los precios de los bienes y servicios (República Dominicana es un importador neto de petróleo, gas natural, soja, sorgo, trigo y maíz); y (2) una reducción de las llegadas de turistas.



En esa parte, el Banco Mundial se coloca en la vía contraria de las proyecciones que se tienen a nivel local: El Ministerio de Turismo informó el 7 de noviembre que el proceso de recuperación del turismo sigue fuerte e informó que en octubre llegaron al país 491,787 turistas.



Eso es 119,582 turistas por encima de 2019 (32.1 % ). Si se compara con octubre de 2021, el aumento es de 11 %.

La construcción, la crisis sanitaria y combustibles

Vistos diez meses unidos (enero-octubre de 2022), han llegado al país 5.83 millones de turistas, lo que representa más de 2 millones respecto a 2021, cuando la crisis sanitaria por covid-19 estaba más activa. El Ministerio de Turismo espera que al cierre de año la llegada de turistas, vía aérea, supere los 7 millones y como visitas totales los 8 millones. De otro lado, el Gobierno ha dispuesto para subsidio a los combustibles RD$32,464 millones desde marzo, cuando se comprometió evitar que la población reciba alzas bruscas, empujadas por el petróleo a nivel internacional. Inicialmente era un apoyo por cuatro meses, pero todo indica que seguirá aportando recursos el resto del año.



Del lado de la construcción, luego de ser por mucho tiempo uno de los sectores de mayor brío, se ha producido una merma que preocupa a algunos entendidos en el tema.