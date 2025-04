El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aplicará “aranceles recíprocos” a todos los países, por lo que ahora, incluidos los productos dominicanos que lleguen a suelo americano, serán gravados con un 10%.



A juicio del economista Jaime Aristy Escuder, esta medida representa “un duro golpe” para las exportaciones dominicanas, en comparación con otros países (como México o Canadá), a los que todavía no se les ha anunciado esta medida.



“El punto es que con respecto a República Dominica el 10% es sumamente injusto porque el país tiene déficit frente a Estados Unidos de 5,263 millones de dólares que no justifica poner ese impuesto.

Nosotros tememos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que establece que no hay aranceles y República Dominicana protegió la propiedad intelectual a ellos”, dijo a elCaribe.



Aristy Escuder precisó que las empresas de zonas francas dominicanas perderán competitividad ante México, que no fue gravado y es el principal competir de las locales.



Sugiere tratar con Rubio



Recomendó al Gobierno dominicano sentarse con el Departamento de Estado y a través de Marco Rubio buscar que se elimine ese arancel y demostrarle a Estados Unidos que el país no tiene impuesto efectivo a las importaciones de Estados Unidos.



Explicó que Estados Unidos fue el destino principal del 53.5 % de las exportaciones dominicanas, que durante ese año totalizaron 12,925.1 millones de dólares. El año pasado, las exportaciones a Estados Unidos alcanzaron los 6,915 millones de dólares. Escuder dijo que los aranceles afectarán a todos los productos tradicionales como azúcar, café, tabaco y cacao. “Esta medida podría afectar, de manera particular, a las zonas francas ,un sector que constituye una pieza clave de lo que es una fuente de divisas en el país”, dijo.



El Conep evalúa impacto sobre productos dominicanos



El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) de la República Dominicana analiza el impacto del arancel del 10 % anunciado por el presidente de Estados Unidos.



El Conep informó que está evaluando la imposición, ya que la medida afectará al país a partir del próximo 5 de abril.



“Hemos monitoreado todas las medidas de política comercial implementadas por la administración Trump. En la coyuntura actual es difícil prepararse ante la incertidumbre, sin embargo, hemos venido evaluando escenarios, posibles impactos y acciones de mitigación”, declaró César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Conep. “En estos momentos, cualquier aumento de arancel por parte de nuestro principal socio comercial tiene un impacto en nuestras exportaciones al aumentar el costo”, manifestó Dargam.

Posición de Ito Bisonó

El ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, se refirió la noche del miércoles a los aranceles recíprocos del 10 % que dispuso el presidente Donald Trump para República Dominicana, de los que dijo que se busca más información para ver el impacto en las exportaciones.



Bisonó indicó que los competidores de República Dominicana también recibieron un 10 % de impuestos, que entrarán en vigencia a partir del 5 de abril.