El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos dice que hay condiciones inseguras e injustas para los trabajadores de la industria azucarera en la República Dominicana.



En el informe de seguimiento al de revisión del año 2013, publicado ayer por la embajada, se hace mucho énfasis en incapacidad operativa y funcional del Ministerio de Trabajo para hacer inspecciones y garantizar los derechos laborales de los trabajadores.



Refiere que la gran mayoría de los trabajadores del campo en el sector azucarero son migrantes haitianos o dominicanos de ascendencia haitiana y que el Ministerio solo cuenta con un inspector que habla creole, pero que este está asignado a la oficina central en Santo Domingo y que además, las labores de inspección se hacen con los empleados en presencia de sus supervisores.



“Como se ha señalado anteriormente, los trabajadores en situación legal irregular a menudo no pueden o tienen miedo de intentar llegar a las oficinas del Ministerio de Trabajo para presentar casos y no pueden hablar libremente en las inspecciones en el lugar de trabajo”, esto en referencia a que la gran mayoría de los trabajadores cañeros no cuentan con documentos de identidad.



Los informes de inspección revisados también carecen de las pruebas recogidas durante las inspecciones y de documentación sobre el proceso que siguieron para determinar el cumplimiento de las leyes laborales por parte de los empleadores.



Trabajo forzoso



Señala que no ha visto ninguna prueba que indique que el gobierno haya llevado a cabo inspecciones destinadas a garantizar que los trabajadores de los campos azucareros estén protegidos de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio, ni que el gobierno haya aplicado ninguna sanción o remedio relacionado.“Varios trabajadores señalaron que los supervisores los trataban de forma abusiva por quejarse, y que a menudo les decían que, por ser haitianos, tenían que aceptar lo que recibían, o que comparaban a los trabajadores de forma desfavorable con los animales”, relata.



El gobierno estadounidense observó condiciones de vida degradantes, hacinamiento, en muchas comunidades de viviendas para trabajadores proporcionadas por las empresas, “otro posible indicador de trabajo forzoso”.



Dice que la situación legal irregular de los trabajadores y la falta de documentación les impide salir de sus lugares de trabajo y comunidades y, a su vez, buscar un empleo alternativo.



Señala que, recientemente, el Ministerio de Trabajo convocó a un grupo tripartito para duplicar el salario mínimo de los trabajadores de RD$198 (US$3,60) a RD$400 (US$7,25) por día pero la debilidad de los sistemas complica el seguimiento de los salarios y las horas para verificar su cumplimiento.



“Existe un salario mínimo diario por ocho horas de trabajo en el campo, pero los trabajadores cobran por tonelada de caña cortada o por hectárea de tierra sembrada o regada. Algunas empresas reconocieron que el aumento del salario mínimo no incrementaría los salarios de los cortadores de caña”, relata el informe.