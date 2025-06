La mayoría de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de República Dominicana que ya aceptan pagos digitales experimentan un impulso notable en sus operaciones.



Así lo establece el nuevo estudio de Mastercard titulado “Pymes: el panorama de adopción de pagos digitales en América Latina y el Caribe”, que ofrece una radiografía detallada sobre cómo esta tecnología está transformando el entorno comercial en el país.



Según los datos recopilados, el 81 % de las pymes dominicanas que ya integraron pagos digitales reporta un crecimiento significativo en sus negocios, mientras que un 86 % considera esta forma de cobro como esencial o muy importante para operar. De hecho, el 65 % admite que no podría seguir funcionando sin esta modalidad, lo que confirma el papel central que juega la digitalización en la viabilidad y sostenibilidad de los emprendimientos locales.



El informe también destaca que el 83 % de las pymes que utilizan pagos digitales experimenta un ahorro de tiempo y costos operativos. Esto se traduce en operaciones más ágiles, reducción de procesos manuales y una mejora en la experiencia del cliente. Más aun, el 69 % de los negocios encuestados afirma depender de esta tecnología para cumplir con sus compromisos financieros, especialmente con proveedores.



En paralelo, el interés por migrar a esta tecnología también es alto entre quienes todavía no han dado el paso. Un abrumador 94 % de las pymes que no aceptan pagos digitales expresa su intención de implementarlos en el futuro. La mitad de ellas admite que pierde clientes al menos una vez por semana por no ofrecer esta opción, lo cual evidencia que ya no se trata de una ventaja opcional, sino de una exigencia del mercado.



El estudio profundiza en los beneficios percibidos por los pequeños negocios que ya operan con pagos digitales. El 88 % de las pymes considera que este método es muy importante o esencial para hacer su negocio más seguro, y el 82 % lo ve como una vía para ofrecer nuevos servicios a los clientes. También se destacan otros beneficios como la mejora en la experiencia del consumidor (80 %), el cumplimiento de normativas (80 %), la simplificación de la contabilidad (76 %) y el fortalecimiento del análisis de datos (79 %). Además, el 83 % de los encuestados reconoce que la adopción de pagos digitales ha sido clave para liberar tiempo al personal y escalar sus operaciones. Esta transformación no solo contribuye a la eficiencia interna, sino que también potencia la capacidad de competir en un entorno económico cada vez más digital.



Otros factores valorados



Cuando se trata de elegir a un proveedor de servicios de pago digital, las pymes dominicanas priorizan la confianza y el soporte técnico. Un 86 % considera que el servicio al cliente es el atributo más importante o esencial. A esto le siguen la confiabilidad y las funciones de seguridad (84 %), la capacidad del proveedor para crecer junto al negocio (80 %) y su oferta de servicios adicionales (80 %).



Otros factores valorados son la posibilidad de aceptar distintos tipos de pago (78 %) y la gestión de operaciones internacionales (75 %). En contraste, el tamaño del proveedor no parece ser determinante: solo un 31 % prefiere empresas grandes y apenas un 13 % se inclina por proveedores pequeños. En síntesis, las pymes buscan aliados tecnológicos que les brinden soporte integral, flexibilidad y herramientas que evolucionen con sus necesidades.

A nivel local la empresa ha co-creado propuestas

El compromiso de Mastercard con el desarrollo de las pymes se refleja en múltiples iniciativas. En el caso dominicano, la compañía ha co-creado propuestas de valor junto a grandes marcas para facilitar la digitalización de pequeños negocios. Un ejemplo es la alianza con Nippy, que permite a los comerciantes aceptar pagos electrónicos y pagar a sus proveedores en tiempo real. A nivel regional, Mastercard ha impulsado el programa Strive.