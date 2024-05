El Banco de Reservas marcó un precedente en el sistema financiero nacional al lanzar el primer Depósito a Plazo Digital de República Dominicana, un producto que ofrece tasa de interés fija conforme al monto y plazo que decidan los clientes.



El Depósito a Plazo Digital está disponible en la APP Banreservas, y puede ser solicitado por los clientes personales de la entidad financiera, cuya cuenta tenga un balance mínimo de RD$10,000.



Los clientes de esta entidad pueden acceder a este producto, antes conocido como certificado financiero, a plazos desde 2 a 60 meses y elegir cómo desean recibir el rendimiento de su inversión, ya sea capitalizable o crédito a su cuenta.



El administrador general de Banreservas, Samuel Pereyra, explicó que este novedoso instrumento de inversión no solo es el primero en su tipo creado en el país, sino que también forma parte de las acciones que realiza el Banco de Reservas para promover la inclusión y la educación financiera en beneficio de todos los dominicanos.



“Nuestro objetivo es que todos los dominicanos encuentren en Banreservas una vía para acceder a las ventajas y beneficios que ofrece nuestro sistema financiero nacional. Todos los países más desarrollados del mundo tienen algo en común: altos niveles de bancarización y educación financiera de sus sociedades”, dijo. El Depósito a Plazo Digital está dirigido a clientes personales que tengan una cuenta activa en Banreservas. Se informó que los usuarios que no tengan cuentas en Banreservas pueden acceder a este nuevo productoluego de abrir su Cuenta Digital desde la APP Banreservas, sin necesidad de trasladarse a una oficina comercial.



Este producto es también una herramienta que contribuye al logro de metas, al incremento de los ahorros, a la creación de historial bancario y a mejorar las finanzas personales.



El lanzamiento del Depósito a Plazo Digital de Banreservas representa un avance significativo en la modernización del sistema financiero dominicano, adaptándose a las tendencias globales de digitalización de servicios bancarios. Este nuevo producto no solo ofrece comodidad y accesibilidad a los clientes, sino que también fomenta una cultura de ahorro y planificación financiera, elementos cruciales para la estabilidad económica a nivel personal y nacional.



La posibilidad de gestionar depósitos a plazo directamente desde la APP Banreservas es importante para quienes prefieran evitar visitas presenciales a las sucursales.



Inclusión financiera y la motivación para ahorrar

Según lo explicado, además, al permitir la apertura de este producto con un balance mínimo de RD$10,000, Banreservas está promoviendo la inclusión financiera al hacer accesible esta herramienta de inversión a un amplio segmento de la población. Esto es fundamental para fortalecer el hábito del ahorro y la inversión entre los dominicanos, contribuyendo así a la mejora de las finanzas personales y el crecimiento económico del país.