El Banco BHD anunció el financiamiento por US$8,900,000 otorgado a Bio Investment Group, S.A.S. para la construcción y lanzamiento del proyecto hotelero TRYP by Wyndham Punta Cana. Este es patrocinado por Grupo La Chapelle y Coral Hospitality Corp S. A., que a su vez es operador del hotel.



El contrato de financiamiento fue firmado por Luis Molina Maríñez, vicepresidente sénior de Banca Corporativa y Empresarial del Banco BHD; Ricardo Felip, socio–vicepresidente de Coral Hospitality Corp; Nigel La Chapelle, presidente de Bio Investment Group, y Bervely Ovalles de La Chapelle, vicepresidenta de Bio Investment Group.



Molina Maríñez expresó: “Tenemos un compromiso como entidad financiera de apoyar el desarrollo de nuestro país, y por eso vamos más allá de los negocios bancarios tradicionales cuando acompañamos y asesoramos a nuestros clientes en sus proyectos destinados a sectores dinámicos, como lo es el sector turismo. Así que estamos muy complacidos de poder apoyar en esta oportunidad a TRYP by Wyndham Punta Cana”.



Cultura de servicios



En tanto que Felip afirmó: “Seguir contribuyendo con nuestra experiencia a mejorar la cultura de servicio para todos los turistas que nos visitan, especialmente en la zona de Punta Cana, reafirma la confianza de los inversionistas en nuestra empresa para la operación de un hotel de esta categoría”.



El TRYP by Wyndham Punta Cana iniciará sus operaciones en diciembre de 2024 con 97 habitaciones y un área comercial de 2,200 metros cuadrados.



Estará ubicado en el Boulevard Turístico del Este.



Esta marca boutique de estilo urbano contará con lobby bar, restaurante ejecutivo con capacidad para 100 personas, piscina, gimnasio, centro de reuniones y de negocios de 150 metros cuadrados, wi-fi gratis en el lobby, piscina y habitaciones, y parqueo soterrado para huéspedes y visitantes. Además de los ejecutivos firmantes , estuvieron presentes otros representantes del Banco BHD, Bio Investment Group, Grupo La Chapelle y Coral Hospitality Corp.

Carpeta de servicios al turismo es amplía

La propuesta de productos y servicios de BHD para el sector turismo incluye pagos, recaudos, administración de liquidez, inversión, tarjetas de crédito empresariales y canales digitales como Internet Banking Empresarial. Asimismo, servicios de estructuración y administración de préstamos sindicados, gestión de recursos en mercado de capital, fusiones y adquisiciones.