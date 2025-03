Los ingresos a través del turismo, remesas y exportaciones han sostenido la estabilidad cambiaria; se proyecta para el año en curso un flujo de divisas por US$45,000 millones

El peso dominicano registró una depreciación del 5.82% en el periodo interanual 2024-2025, inferior a la caída de monedas en otras economías de América Latina.



En contraste, Argentina, por ejemplo, presentó la mayor depreciación con un 20.26%, seguida de México con 16.62% y Brasil con 15.32%. Otras economías como Uruguay y Paraguay también experimentaron una mayor pérdida de valor frente al dólar, con depreciaciones de 8.12 y 8%, respectivamente.



La menor depreciación del peso dominicano es atribuida por el Banco Central de República Dominicana (BCRD) al dinamismo de las actividades generadoras de divisas y a la fortaleza de los fundamentos económicos del país. Se estima que los ingresos de divisas alcanzaron los US$43,500 millones en el año 2024, más de US$3,000 millones por encima de los recibidos en 2023.



De ellos, las remesas registraron la cifra de US$10,756.0 millones en 2024, para una variación interanual de 5.9%, mientras que el turismo, las exportaciones y la captación de inversión extranjera directa (IED) también aportaron, con un comportamiento hacia arriba.



En cuanto a las exportaciones totales de bienes del 2024, éstas presentaron un crecimiento interanual de 7.0%, es decir US$903.0 millones adicionales respecto al año 2023. Entre las mismas, las nacionales aumentaron en 8.9% al compararlas con el año anterior, explicado principalmente por el incremento de las exportaciones de oro y cacao. En tanto que las exportaciones de zonas francas se expandieron en 5.8%, impulsadas por las de equipos médicos y las manufacturas de tabaco. El año pasado, los ingresos de turismo totalizaron US$10,974.4 millones, equivalente a un crecimiento interanual de 12.6 %, que evidencia la consolidación del turismo dominicano, siempre a partir de las estadísticas BCRD.



Adicionalmente, las exportaciones de los otros servicios distintos del turismo sumaron alrededor de US$3,600 millones. En el caso de la inversión extranjera directa (IED) alcanzó los US$4,512 millones, superando –para entonces- los US$4,000 millones por tercer año consecutivo, lo que permitió compensar con holgura el déficit en cuenta corriente del año 2024. Este valor representó un incremento de 2.8 % respecto a las cifras registradas en 2023, destacándose las mayores inversiones en los sectores de transporte, bienes raíces, energía y turismo. “Ese comportamiento refleja la confianza de los inversionistas internacionales en la República Dominicana y su potencial”, dijo el Banco Central cuando ofreció el informe de la economía para entonces.



Demanda estacional



En los primeros dos meses de 2025, la depreciación acumulada del peso dominicano fue de 1.9%, impulsada por la demanda estacional de divisas de empresas importadoras para la reposición de inventarios y pagos a suplidores, así como por la incertidumbre en los mercados globales, ha explicado el BCRD.



A pesar de esta presión, la depreciación del peso dominicano en 2024 fue de 5.0%, menor al 6.5 % proyectado en el marco macroeconómico utilizado para la elaboración del Presupuesto General del Estado, que contemplaba una variación promedio de 5.5 % para el año.



Una de las explicaciones que dio el Banco Central, en un artículo remitido a la prensa el domingo, indica que los flujos de capitales hacia Estados Unidos, impulsados por las altas tasas de interés de la Reserva Federal (Fed, o Banco Central de Estados Unidos), han fortalecido el dólar y generado volatilidad en los mercados financieros globales, lo que ha impactado negativamente el valor de las monedas emergentes y desarrolladas.



Una mirada



El Banco Central ve un elemento positivo en el camino (una suerte de luz). Tiene que ver con la proyección de que la economía generará más de US$45,000 millones de en divisas en 2025, lo que contribuiría a la estabilidad del tipo de cambio. Ayer, en los bancos múltiples para comprar un dólar había que disponer más o menos 62.50 pesos y si usted iba a vender un dólar, entonces recibía 61.00 pesos por éste.



República Dominicana espera que por concepto de exportaciones, tanto nacionales como de zonas francas, se alcancen este año 2025 los US$14,800 millones, mientras que los ingresos por turismo alcanzarían los US$11,400 millones y las remesas sumarían aproximadamente US$10,900 millones. Por el lado de la IED se proyecta que lleguen US$4,700 millones, cifra que cubriría el déficit proyectado de cuenta corriente del 3.0% del PIB.

Las explicaciones dadas sobre los movimientos

En una publicación del 20 de febrero del año en curso en el periódico elDinero, bajo la firma del periodista Jairon Severino, el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, consideró que los movimientos de estos días son normales. “El dólar, en sentido general, se ha apreciado en el mundo; no en América Latina, en el mundo. No hay una moneda, creo, me atrevo a decirlo, creo que no hay una moneda que no se haya depreciado con respecto al dólar en los últimos meses”, le dijo el ejecutivo bancario al periodista Severino, cuando le preguntó sobre el tema.



Y agregó que entre las razones que ve en este proceso, está la forma en que se ha conducido el presidente estadounidense, Donald Trump, y sus iniciativas para fortalecer su economía. Paniagua indicó que en estos momentos el Banco Popular está vendiendo más dólares que nunca y confía en que lo vivido por República Dominicana durante los últimos 20 años continuará.



Desde el punto de vista de Paniagua (elDinero, 20 de febrero de 2025), la estabilidad cambiaria seguirá por muchas razones, entre las que figuran el nivel de reservas internacionales, así como la generación de divisas de la economía.