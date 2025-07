Ciudad del Vaticano. El papa León XIV saludó a cientos de niños que pasan las vacaciones de verano en el Vaticano, así como a cerca de 300 jóvenes ucranianos, y les ha emplazado a “construir puentes” para evitar las guerras.



El encuentro tuvo lugar en el Aula Pablo VI y congregó a unos 310 muchachos que pasan las vacaciones en un centro veraniego del Vaticano y a otros 300 niños de Ucrania acogidos durante el periodo estival por la Caritas italiana, informó la Santa Sede.



El nuevo pontífice fue recibido por los animadores y después charló con los jóvenes y respondió algunas de sus preguntas, repasando también algunos momentos de su propia infancia, como cuando iba a misa y veía a otros amigos.



El papa estadounidense y peruano habló sobre la diversidad y la acogida y se ha dirigido en inglés a los niños ucranianos para decirles que “es importante respetarse, no detenerse ante las diferencias sino construir puentes y amistades”.



“Todos podemos ser amigos, hermanos y hermanas”, animó.



Paz y amistad



Además, respondiendo a una pregunta sobre la guerra, explicóq ue es importante desde niños “aprender a ser constructores de paz y de amistad, no entrar en guerras y batallas y no promover odios y envidias”, según explicó el Vaticano en su nota.



“Jesús nos llama a ser todos amigos”, subrayó, para insistir en que es importante “aprender desde pequeños a tener respeto mutuo y ver en el prójimo a uno mismo”.



Los muchachos lloevaron al papa algunos regalos, especialmente objetos hechos por ellos mismos durante el campamento, mientras que los ucranianos le han entregado dibujos.



Tras una foto de familia, León XIV ha invitado a los niños a rezar juntos el Ave María y los ha bendecido.