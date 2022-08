Email it

Nueva York. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió ayer 2.7 % y se situó en 90.50 dólares el barril, impulsado por la caída semanal en las reservas comerciales de crudo de EE.UU.



Al finalizar las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en septiembre sumaban 2.39 dólares con respecto al cierre anterior.



El crudo de referencia estadounidense tuvo otra jornada alcista en reacción a los datos divulgados ayer por el Gobierno sobre los inventarios de combustible, que animan a pensar en una buena perspectiva de demanda.



La Administración de Información Energética dijo que las reservas de crudo bajaron en 7.1 millones de barriles hasta el 12 de agosto, mientras que las exportaciones alcanzaron un récord de 5 millones de barriles diarios.



“La economía de EE.UU. aún se ve bien y la de China podría estar lista para rebotar pronto”, opinó el analista Ed Moya, de la firma Oanda, que no obstante señaló que los 90 dólares por barril son un nivel de resistencia.



No parecieron tener impacto los datos de la inflación en Reino Unido, cuyo índice de precios al consumo se elevó al 10.1 % en julio, superando al mes anterior hasta un máximo no visto en 40 años.



Los inversores siguen pendientes de las negociaciones para retomar el pacto nuclear con Irán.