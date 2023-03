Nueva York. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió un 1 % y cerró en 68.35 dólares el barril, en paralelo a la jornada de respiro que vivió ayer la banca estadounidense y la Bolsa de Wall Street en general, después de que se conocieran los planes de los grandes bancos para ayudar al castigado First Republic Bank.



Al cierre de las operaciones en Nueva York, el barril de WTI para entrega en abril subió 0.74 dólares con respecto al cierre del día anterior.



El petróleo de referencia estadounidense sufrió una dura caída ayer del 5,21 % después de que la banca europea sufriera grandes pérdidas afectada por los tambaleos del banco suizo Crédit Suisse, lastrada por los temblores del sector financiero estadounidense, que desataron los temores a una fuerte recesión.



La noche del miércoels, el Banco Nacional Suizo calmaba a los mercados europeos subrayando que el Crédit Suisse (epicentro de las turbulencias financieras del miércoles) está bien capitalizado y que le proveerá liquidez adicional si la llegara a necesitar.



A esas noticias, se sumaron unas nuevas declaraciones de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que insistió en que el sistema bancario del país “es sólido” y que los ciudadanos estadounidenses pueden confiar en que sus depósitos “estarán ahí cuando los necesiten”.



Asimismo, varios medios confirmaban que varias de las principales empresas financieras del país, entre ellas JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America y Wells Fargo han alcanzado un acuerdo para rescatar al First Republic Bank, una de las entidades que más está sufriendo las consecuencias de esta crisis que estalló con la intervención del Silicon Valley Bank el pasado jueves.Por otra parte, el analista Tom Essaye indicaba en su informe The Sevens Repotr que “el petróleo ha estado en el punto de mira de las materias primas esta semana, ya que el mercado de futuros se desplomó y el WTI alcanzó los niveles más bajos desde finales de 2021”.