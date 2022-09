Los directivos del Programa de Mejoramiento de la Ganadería de República Dominicana (Promegan), se reunieron con las asociaciones de ganaderos de El Catey, en Samaná, y Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.



Lo hicieron en procura de aportar soluciones a la situación dejada por el huracán Fiona. Durante el levantamiento, los ejecutivos de Promegan escucharon las inquietudes de los ganaderos afectados por el fenómeno natural y dijeron que las ayudas del Gobierno llegarán lo antes posible a esas zonas.



“La voluntad del presidente Luis Abinader es que todo llegue con justicia a los más necesitados; la emergencia no puede esperar. Desde el Gobierno estamos empeñados en resolver los problemas de los ganaderos”; dijo Eric Rivero, asesor agropecuario del Poder Ejecutivo.



De su lado, el director del Conaleche, Miguel Laureano, sostuvo que darán una gracia a los ganaderos afectados que tienen préstamos en la entidad para que reinicien con el pago de sus compromisos a partir del enero. “Ustedes no están solos, cuenten con nosotros”, agregó.



En tanto que Geovanny Molina, director general de Ganadería, garantizó que las ayudas van a llegar, y “no nos olvidaremos de los ganaderos afectados por Fiona; el presidente Abinader está al tanto de la situación por la que atraviesan y dará una respuesta inmediata”.



El presidente de la Federación de Ganaderos del Cibao (Fegacibao), Arismendy Rodríguez, hablando en nombre de todos los ganaderos presentes, sostuvo que es la “primera vez en la historia que las autoridades vienen donde los productores, que no hay que llamarlos. Eso habla muy bien de esta comisión y del trabajo que está haciendo el Gobierno y que conste que yo no soy político”.



A través del Promegan se está preparando más de 3,000 tareas de tierra en la zona de Nagua y Samaná para el mejoramiento y fomento de pasto.