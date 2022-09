Email it

El sacrificio semanal del Gobierno para no subir los precios internos de los combustibles sigue aumentando. Para la semana del 3 al 9 de septiembre el Gobierno asumió RD$460 millones.



Con el nuevo monto de subsidio otorgado por el Gobierno el monto acumulado dentro de la política antinflacionaria iniciada por el Gobierno llegó a RD$28,538 millones. La indamovimlidad de los precios de los derivados de petróleo data del 4 de marzo pasado y fue anunciada en un mensaje del Presidente de la República, Luis Abinader, el 7 de marzo pasado.



El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dijo que durante la semana de referencia, el precio promedio del barril de petróleo fue de US$92.76, debido a una fluctuación entre US$89.55 y US$97.01.



El viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, informó que se destinaron solo para esta semana más de 460 millones de pesos, evitando así las alzas que sigue provocado la recuperación de la demanda post pandemia, agudizada por la invasión rusa a Ucrania, con fuertes sanciones hacia Rusia, uno de los principales productores de petróleo del mundo.



“El gobierno del presidente Luis Abinader mantiene su política de no transferencia de alzas a la población, asumiendo una deuda de 460 millones de dólares, evitando con ello alzas que van desde los 10 pesos por galón hasta los casi 80 pesos por galón en el caso del Gasoil Óptimo”, puntualizó Pérez Fermín, según le atribuye un documento de prensa del MICM.



Para la semana del 3 al 9 de septiembre 2022, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios: Gasolina Premium se seguirá cotizándose a RD$293.60 por galón, la tipo regular se mantendrá a RD$274.50, el galón de gasoil regular se mantiene a RD$221.60 , el tipo óptimo sigue a RD$241.10.



Asimismo, el avtur, el combustible que utilizan los aviones con motores de turbinas, se mantiene a RD$298.91 por galón, y el kerosene seguirá a RD$338.10 por galón. En tanto, el fuel oíl #6 conserva su precio a RD$192.11 por galón, y el fuel oíl 1%S continúa a RD$211.77 por galón.



Mientras tanto, el gas licuado de petróleo (GLP), el combustible de mayor consumo en el país, mantiene su cotización en RD$147.60 por galón.



El Gas Natural, que no es subproductro de petróleo, sigue aRD$28.97 por m3.

El barril de crudo subió 0.3 % a US$86.87 en NY

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró ayer viernes con una subida del 0.3 %, hasta los 86.87 dólares el barril, rompiendo así con los tres días a la baja, pero terminando la semana con una pérdida del valor del crudo de más de 6 dólares.



Al finalizar las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre ganaban 26 dólares con respecto al cierre anterior.