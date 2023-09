La industria turística dominicana ha aportado en nueve meses de este año un total de RD$55 mil millones en impuestos, ha generado US$7,600 millones de dólares en divisas y ha impulsado compras por un valor de RD$233 mil millones.



Estas cifras récord, que superan en doble dígito los números prepandemia de 2019, confirman el impacto extraordinario del sector en la economía dominicana, aseguró ayer el ministro David Collado. En un año que califica como excepcional, el funcionario anunció que el país ha recibido la “impresionante” cifra de 7.6 millones de visitantes al tercer trimestre de este año.



En una celebración especial en el Hotel Jaragua de la capital con motivo del Día Mundial del Turismo, Collado destacó que el sector turístico se ha convertido en el pilar fundamental de la economía dominicana.



Pero no escondió que un espacio para seguir avanzando está en la conectividad aérea, lo que colocaría a este país en consonancia con el crecimiento de la demanda.



“Esta celebración del Día Mundial del Turismo encuentra a República Dominicana en su mejor posición histórica, marcando un hito con la llegada de 7.6 millones de visitantes en los primeros nueve meses del año”, dijo Collado al amplio auditorio que escuchó su exposición.



Fue un público conformado por turoperadores, representantes de cadenas hoteleras que históricamente han “sembrado” en suelo dominicano, ejecutivos de la banca múltiple, guías turísticos, líderes del área de agroindustrias, y directivos de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores), quienes han dejado ver que trabajando en una misma dirección se lleva a puerto seguro.



Eso lo indica, por ejemplo, el presidente de esa organización, David Llibre. David Collado se movió de un lado a otro en el tema, aportó cifras que evidencian que el sector turístico se está estudiando desde las distintas variables que en el pasado no se medían. La viceministra Jaqueline Mora ha aportado bastante en esa dirección.



El funcionario de Turismo aprovechó para resaltar los logros alcanzados en su gestión de tres años al frente del Ministerio de Turismo, incluida la exitosa recuperación de la industria después de los desafíos de la pandemia de covid-19, lo que ha sido reconocido por la Organización Mundial del Turismo (OMT).



“Estamos haciendo lo correcto. Cada adversidad la hemos enfrentado. Estamos trabajando de tal manera que si viene otro ministro y decide no viajar, entonces tendrá una plataforma digital que le aportará bastante”, agregó.



David Collado no se zafó de los números en la plática que tuvo frente a los asistentes. “El reto de nuestro país es contar con más cadenas hoteleras. Y estamos trabajando para atraerlas”, apuntó.



Otro punto que se ha anotado la administración actual –dice- es la mejora de las playas, la inversión en infraestructura vial en diversos destinos y la mejora de la seguridad en las áreas turísticas. “El país necesita más hoteles”, expuso.



“Todos estos logros son el resultado del esfuerzo conjunto entre los sectores público y privado. Por eso, en este Día Mundial del Turismo, nuestro país se encuentra en una posición envidiable”, subrayó el ministro Collado.



Hoteleros, un aporte valioso



David Llibre, presidente de Asonahores, también felicitó a todos los actores del sector por su contribución al éxito de la industria. Destacó que el Día Mundial del Turismo llega en un momento extraordinario, con grandes aportes a la economía. La fecha se celebra el 27 de septiembre de cada año y es promovida por la OMT, con el objetivo de impulsar las inversiones turísticas de manera sostenible. En el caso dominicano la recuperación del turismo está soportado sobre la alianza público privado sin precedentes que se ha dado en el país. Se han colocado sobre la mesa los intereses del turismo de República Dominicana.



Como parte de la celebración, se reconoció a personas y empresas que han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo y diversificación del turismo. Entre los homenajeados están Aníbal de Castro, AFP Popular, Banco de Reservas, Banco Popular, Restaurant Ojualá, Manuel Quiterio, Elizabeth Tovar, Casa de Campo, Luis Felipe Aquino, Meliá International Hotels, Bolívar Troncoso, Ronald Adventure, Andrés Marranzini, Ventura Serra, Aeropuerto Punta Cana, Arajet y Amber Cove. Turismo también otorgó reconocimientos a Carlos Emilio Báez, a Colonia Tours y a Edwin Aristy, un guía turístico destacado.

Una reflexión valedera; el papel crucial del sector

La celebración del Día Mundial del Turismo es una oportunidad para reflexionar sobre el papel crucial que desempeña el turismo en el desarrollo sostenible de un país y su contribución a la economía global. En República Dominicana se celebra en un momento de crecimiento récord y éxito en la industria turística, destacando el compromiso del país con un turismo responsable y sostenible, así lo asegura tanto el Ministerio de Turismo como Asonahores.



Collado destacó que, además de los logros económicos, el turismo ha contribuido al fortalecimiento de la cultura, promueve la preservación del patrimonio cultural y fomenta la interacción cultural entre diferentes países y comunidades locales. Dijo que la fecha conduce a recordar la importancia del turismo en la economía global y su influencia en la sociedad y el medio ambiente. A través de eventos, conferencias y actividades culturales, República Dominicana se une a otros países en la celebración de esta industria vital.



Según lo expresado, el sector turístico local continuará trabajando en la promoción de un turismo responsable y sostenible que beneficie a la economía y a la sociedad en su conjunto.