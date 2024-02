Tras décadas de perfeccionar su técnica y superar desafíos, sus esculturas en barro se exhiben en museos de todo el mundo; lo que era un pasatiempo ahora es medio de vida

Ana Yris de la Rosa es una figura reconocida en diversos círculos, gracias a su destacada labor como maestra artesana en República Dominicana.



Con una trayectoria de treinta años en el oficio y una década formalizando su negocio, ha sido una referencia en el mundo de la artesanía, la cerámica y la escultura en barro.



Desde una edad temprana, Ana Yris cultivó su amor por el oficio y la técnica, gracias a su abuela alfarera, quien le enseñó una parte importante, hasta dejarla avanzada en el camino. Sin embargo, lo que comenzó como un pasatiempo pronto se convirtió en su vocación y medio de vida.



Con el tiempo, su talento llamó la atención de quienes la rodeaban, y así comenzó su viaje hacia el reconocimiento y el éxito en el mundo artesanal. Sus esculturas en barro son verdaderas obras de arte que capturan la esencia y la identidad cultural dominicana. Desde representaciones de la vida rural hasta figuras emblemáticas como el conjunto típico y la lavandera, cada una de sus piezas cuenta una historia única y evocadora.

A pesar de los desafíos que surgieron en 2020, Ana Yris no se rindió. Con el respaldo de un microcrédito, retomó su negocio en 2021 con renovado vigor. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos, y pronto fue reconocida tanto a nivel nacional como internacional por su destacada labor en el campo de la artesanía.



Ana Yris ha tenido el honor de colaborar en diversos libros sobre la artesanía dominicana, así como de representar a su país en ferias internacionales auspiciadas por el Ministerio de Turismo. Su dedicación y talento han sido premiados por el Ministerio de Cultura y el Congreso Nacional, entre otros, consolidándose como una figura prominente en el ámbito artesanal.



Sin embargo, más allá de los reconocimientos y premios, lo que más enorgullece a Ana Yris es el impacto que sus obras han tenido en el mundo.



Algunas de sus esculturas se encuentran en exhibición permanente en museos internacionales, lo que no solo promueve el turismo en República Dominicana, sino que también destaca la riqueza cultural del país ante los ojos del mundo.



La pasión de la emprendedora dama va más allá de la creación artística; también se extiende al deseo de compartir sus conocimientos con otros.



Motivada por su vocación de enseñanza, imparte talleres en instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional. Su objetivo es transmitir las técnicas y la tradición del arte del barro a las futuras generaciones, contribuyendo así a la preservación de esta invaluable herencia cultural.

Aldea artesanal de barro



Uno de los proyectos más ambiciosos de la trabajadora mujer es la creación de La Aldea Artesanal del Barro, un espacio dedicado a la enseñanza y promoción de las técnicas artesanales. Este proyecto no solo busca generar empleo, sino también fomentar el interés por la artesanía entre la comunidad local y los turistas.



Además de impartir talleres y promover su arte a nivel nacional, Ana Yris ha incursionado en el mercado internacional a través de las redes sociales y la exportación de sus piezas. Su presencia en tiendas y gift shops dentro y fuera del país es testimonio de la demanda y apreciación que sus obras despiertan en todo el mundo.



El respaldo de organizaciones como la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD) ha sido vital en el crecimiento y consolidación de su negocio. A través de programas de capacitación, asesoramiento empresarial y acceso a financiamiento, la FDD ha brindado a Ana Yris el apoyo necesario para expandir su emprendimiento y alcanzar nuevos horizontes.



El reciente reconocimiento como nominada a los Premios BCIE es un reflejo del impacto de su trabajo en el ámbito empresarial y social.



Estos premios destacan el talento y el esfuerzo de emprendedores en toda la región centroamericana y República Dominicana, y el hecho de que Ana Yris haya sido nominada es un reconocimiento merecido a su dedicación y excelencia en el campo de la artesanía.

Dedicación

Como Ana yris hay otras mujeres que en República Dominicana y en otras partes del mundo se esfuerzan por superarse.