Junto a un equipo trabajador y familiar está inmersa en la comercialización de distintas frutas cultivadas en el país

Las exportaciones ocupan un lugar preponderante en el desarrollo e ingresos de la República Dominicana y María Ysabel Pablo lo sabe.



Ella, junto a miembros de la familia, está dedicada en cuerpo y alma a la compra de variadas frutas, como el castaño y el mazapán (Buen pan o Pan de fruta como se le conoce popularmente) para posteriormente venderlas a empresas exportadoras que tienen amplio espacio comercial a escala internacional.



María no adquiere cualquier tipo de fruta; son aquellas que previamente -y con estudios de sustento- se ha determinado que ciertamente están siendo demandadas en los mercados receptores del extranjero.



En la medida que María y su familia acopian y luego dan salida a productos cultivados en suelo dominicano contribuyen a elevar las cifras de exportación. Aquellas cifras que tanto la Dirección General de Aduanas, como el Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana y el propio Banco Central a menudo dan a conocer al público.



María hace las compras a cultivadores del Cibao, la zona más productiva de la República Dominicana, caracterizada por tener predios de amplia vocación agrícola.



Lo que hace esta emprendedora dama es, adicionalmente, aprovechar las bondades naturales y la capacidad productiva del territorio en materia de frutos tropicales. Una condición que crea grandes oportunidades de negocios para personas como María Ysabel, su hermano y sus dos hijos, que han hecho de la compra y venta de frutas para exportar un modelo de negocio familiar admirable.



A María se le puede contactar a través del teléfono celular 849-361-0771. Aunque su padre ha trabajado en agricultura, la dama nunca se había interesado en esa actividad productiva, pero al ver la gran demanda del castaño, decidió junto a su familia ingresar en este negocio.



En el segmento de negocios de castaña de masa hay amplio espacio por llenar.

El empaque es un punto que el negocio cuida mucho. En la empresa intervienen miembros de la familia. María Ysabel es una trabajadora consagrada.

Así lo ha dejado saber el Clúster de Productores de esa fruta. “Hay una elevada necesidad y demanda en los mercados internacionales, de unos 12 millones de libras mensuales, pero el país solo produce tres millones y de forma muy atomizada, y se exporta menos de un millón”, ha calculado la organización.



La calidad de vida de María y de su familia ha ido mejorando, sus planes próximos son adquirir otra camioneta para ampliar su zona de adquisición de las frutas.



“Somos intermediarios, dependiendo de la temporada y de la duración de los ciclos de ciertos frutos”, le dice la pequeña empresaria al periódico elCaribe.



Es una conversación en la que siguen llegando datos conforme avanza la plática. Asegura que la rentabilidad del negocio es buena si se sabe manejar la carga y la entrega a tiempo para que no se dañen y no afecten los costos.



“También hay que ser ágil para saber seleccionar los tamaños y tener menor margen de devolución”, explica.



Y agrega; “Nosotros vendemos de manera regular, porque la gente se da cuenta de que ofrecemos calidad. Por tiempo, tenemos pedidos que superan los diez quintales, que les vendemos a dueños de compañías exportadoras”.



Portafolio



En tiempos de cosecha local el negocio ha llegado a comercializar adicionalmente algunas legumbres, como vainitas y berenjenas.



María dice que sin el acceso al microcrédito no tendría el capital para operar, por lo que se siente agradecida de que existan instituciones que den estas facilidades a quienes no llegan a la banca tradicional por trabas burocráticas o de alcance.



Justo en esa parte del diálogo salió a relucir el apoyo ofrecido por la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD), a través de un crédito que le facilitó.



Esa organización trabaja con detenimiento el tema de la inclusión financiera y tiene un amplio camino recorrido, facilitando que mucha gente que no tenía manera de acceder a la banca formal se haya convertido en sujeto de crédito.



La FDD no solo entrega el dinero, sino que da seguimiento continuo, a través de la capacitación y acompañamiento financiero y cada día robustece sus acciones.