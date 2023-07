Es un ejemplo aleccionador de una persona que ha logrado convertir lo que le agrada en un negocio próspero y en una fuente de inspiración; es un emprendedor consagrado

En el vibrante mundo de la música, hay empresarios y emprendedores que van más allá de seguir la corriente y se destacan por su visión y determinación para marcar la diferencia.



Uno de esos individuos es Edwin Martínez Martínez, conocido en los medios como ChocoproductionsRD, un talentoso productor musical y CEO de Micaela Music Group.



Su historia de emprendimiento refleja su pasión por la música y su deseo de ofrecer servicios de calidad en un sector que carecía de opciones.



Desde temprana edad, Edwin se sintió diferente a los demás. Anhelaba ser un empresario y no conformarse con la monotonía del día a día. Sus padres, personas cariñosas y trabajadoras, le inculcaron los valores del trabajo duro y la perseverancia.



Su amor por la música lo heredó de su padre, un hombre que tocaba la guitarra, y eso despertó en él una chispa creativa, como también una pasión por el arte sonoro.



El inicio de un sueño emprendedor



El emprendedor le cuenta a elCaribe que la oportunidad para dar comienzo a su sueño llegó cuando un familiar necesitaba grabar un disco y se encontraron con múltiples obstáculos debido a la falta de estudios de grabación en la zona.



“Un día, un familiar quería grabar un disco y se nos pusieron muchas trabas, no había muchos estudios de grabación en la zona y pensé voy a tomar un préstamo para poner un miniestudio para que él grabe”, rememora Edwin Martínez.



Para su sorpresa, la demanda superó todas sus expectativas, lo que le hizo darse cuenta de que tenía un nicho de negocio con un gran potencial.



Pero el negociante no se conformó solo con el éxito empresarial. Su pasión por la música se combinó con su compromiso hacia la comunidad.



Además de su labor como productor musical, se involucró como dirigente comunitario en su sector. “Aparte de la música también soy dirigente comunitario en mi sector, ayudando a través de clubes y juntas de vecinos a resolver algunos problemas de nuestro sector”, explica.



Su enfoque no solo estaba en el éxito de su negocio, sino también en contribuir al bienestar de su entorno y brindar oportunidades a aquellos que lo rodeaban.



Si deseas conocer más sobre el trabajo de Edwin Martínez, puedes seguirlos en Instagram, YouTube y Facebook como @ChocoproductionsRD o contactarlos a través del número 849-344-0057.



El crecimiento y la expansión fueron inevitables para ChocoproductionsRD. Lo que comenzó en Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, tuvo que expandirse para satisfacer la creciente demanda.



Como resultado, se abrió un segundo estudio en el Distrito Nacional y se estableció una emisora virtual llamada “La Movida 107” para apoyar a los talentos. “Por la misma demanda tuvimos que abrir un segundo estudio en el Distrito Nacional. Ahí contamos con la emisora virtual para apoyar al talento que se da cita aquí”, dice.



El valor diferencial de ChocoproductionsRD reside en su enfoque centrado en brindar un trato afable y responsable a todos los que visitan su estudio.



El equipo de ChocoproductionsRD se compromete a ofrecer un ambiente cálido y acogedor para cada proyecto musical. “Mi negocio lo defino como una familia, porque todo el que viene se vuelve parte de él, por el trato afable y la responsabilidad que le ponemos a cada trabajo que sale de aquí”, indica.



Además de la oportunidad de grabar, al finalizar, los artistas se llevan directamente a una entrevista en su emisora de radio, sin costo adicional.



La calidad y la puntualidad son los pilares que definen a ChocoproductionsRD, y esto ha generado un reconocimiento y una lealtad por parte de los artistas y la comunidad en general.

Como productor musical, Edwin tiene un puesto de trabajo ganado a pulso en el país.

Un viaje de perseverancia



El viaje de Edwin ha sido un ejemplo de perseverancia y apoyo familiar. Comenzó como un aficionado en 2006, pero fue en 2009 cuando logró establecer un proyecto profesional con los estándares de calidad necesarios para trabajar en cualquier género musical.



A lo largo de su camino, los ingresos han cambiado paso a paso, pero siempre ha honrado todos los compromisos adquiridos. El apoyo incondicional de su familia ha sido clave en su éxito. “Mi familia ha sido una pieza clave ya que siempre me apoyo en todo lo que incursione y nunca me puso trabas”, expresa.



La historia de Edwin Martínez Martínez, ChocoproductionsRD, es un testimonio de cómo la pasión, la determinación y el espíritu emprendedor pueden llevar a la creación de un negocio exitoso.



A través de su empresa de producción musical, ha conseguido perfectamente marcar la diferencia en su comunidad y ha brindado servicios de calidad en un sector que carecía de opciones. Su enfoque centrado en el trato afable, la puntualidad y el apoyo a los artistas emergentes ha sido clave para su éxito.