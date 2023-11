El ingeniero Héctor Hungría se considera un “evangelista” y promotor del desarrollo de la cultura de los videojuegos en la República Dominicana

Desde temprana edad, Héctor Hungría desarrolló una fascinación por los videojuegos. Pasaba más tiempo frente a una consola que con sus amiguitos. Sus intereses giraron siempre en torno a la tecnología y a la edad de diez años, ninguna pieza de su computadora le era extraña.



Su pasión le encaminó a su carrera. Con mucho esfuerzo logró graduarse como ingeniero en Sistemas de Computación. Esos conocimientos le permitieron impartir docencia sobre informática en modestos colegios de su sector.



“Cuando niño, pasaba un día entero desarmando y armando una computadora, yo disfrutaba eso y me mantenía la mayor parte del tiempo en mi casa, eso me mantuvo prácticamente fuera de la calle”, narra. En el 2015, el joven dominicano emigra a los Estados Unidos, donde reside junto a su esposa e hijos.

Esta experiencia lo llevó a conocer de una forma más globalizada la industria de los videojuegos y su funcionamiento.



“Cuando vine aquí a los Estados Unidos tuve que empezar de cero, prácticamente, el único trabajo que encontré era de construcción y manejando materiales en almacenes, pero como tenía esa pasión todavía, cuando me iba para mi casa paralelamente a mi trabajo iba investigando cómo iba el avance de los videojuegos”, cuenta. No fue hasta la pandemia (2020), cuando se convenció de que su futuro está en esta rama del entrenamiento.



Desde entonces, empezó a dar forma a la idea que gravitaba en su cabeza y habilitó su propio estudio en un espacio de su casa. “Yo entendí lo que era la industria de los videojuegos, lo que dejaba la industria y lo sencillo que es. No es como los tiempos de antes que tenían que tener una máquina potente o tener dinero para software, no, ya todo eso se redujo para hacerlo más accesible a las personas. Lo bueno de los videojuegos es que lo que tú necesitas es una computadora y mucha creatividad”, afirma. Así surge Caribe Atomic, dedicada al desarrollo de videojuegos Indies, que lidera con el apoyo de unos siete jóvenes en su mayoría dominicanos. Actualmente, trabaja en la producción del videojuego “Black Helmet”, su primer gran proyecto comercial. Se trata de un juego de acción inspirado en los clásicos Beat’em up. Cuenta con controles y mecánicas ágiles, recreado con un estilo artístico que ambienta una historia de súper heroísmo mezclada con mitología, cultura afrocaribeña y referencias del folclor dominicano.



El nombre “Black Helmet” proviene de la expresión en español “cascos negros”, un término coloquial para referirse al escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional de la República Dominicana. El título se refiere al color de los cascos que usan los miembros de la unidad como parte de su uniforme.



En el videojuego, el grupo de Black Helmet tendrá que investigar la desaparición de un familiar mientras se enfrenta a diferentes deidades de las “21 Divisiones”. Como Santa Marta, El Barón del Cementerio, Papá Candelo, entro otros, además con criaturas de la mitología dominicana como el Bacá, el Galipote, Brujas y Zánganos, Ciguapas y también uno o que otro político.



Hungría espera en diciembre tener listo el primer demo de su acariciado proyecto. Admite que los recursos económicos han sido una limitante. Confía en que en la República Dominicana surjan inversionistas interesados en la promisoria industria que más allá del entretenimiento ya es una poderosa herramienta en el avance tecnológico en el ámbito de la salud y otros sectores de la economía. “Fuera un éxito que compañías en RD empezaran a invertir en los videojuegos, porque hay muchas economías que se están derrumbando y estas son las economías que están dejando dinero, porque están integradas al futuro, porque los videojuegos no solamente se utilizan para jugar. Actualmente en la compañía donde trabajo, hay gente que lo entrenan con un casco, simuladores, para manejar, por ejemplo, montacargas”, señala.

Hungría asesora a jóvenes dominicanos

El ingeniero Hungría se considera un emprendedor y evangelista del desarrollo de la cultura de los videojuegos Como una labor de activismo y compromiso social hacia su país de origen; imparte clases online de desarrollo de videojuegos a jóvenes dominicanos de forma gratuita a través de la comunidad Hexxars. Un espacio para compartir conocimientos y generar debates y aprender más acerca de esta profesión. Consciente del gran potencial que tiene el país para insertarse en la industria de videojuegos y competir para recibir los mismos beneficios que otras industrias del mundo, Hungría trabaja en la creación de un documento que sirva como base de anteproyecto para la implementación de una ley que de origen y fomente la industria de los videojuegos en República Dominicana.