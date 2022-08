Es propietaria de Coleccionista de Arte, una empresa virtual de venta de joyas

Emelinda Pérez vive constantemente aportando para que mujeres jóvenes y adultas luzcan más elegantes. Está acostumbrada a agregar valor con cada pieza que elabora.



Es la propietaria de un importante emprendimiento, llamado Coleccionista de Arte, consistente en una tienda virtual de venta de joyas elaboradas en piedras semipreciosas, que llevan impreso el cuidado y la dedicación.



Surgió en 2015, luego de que Emelinda permaneciera muchos años como empleada en el área de artesanía. La pequeña empresa comenzó con diez mil pesos, pero siempre acompañada de suficiente optimismo y empeño de su propietaria y creadora, para seguir creciendo.



Hay emprendimientos, negocios, que a veces surgen con el dinero de la alcancía y otras veces con las prestaciones de un empleo anterior. Es el caso de Emelinda, que de a poco fue haciendo algunos ahorros para irse ayudando.



El target o foco de su emprendimiento son fundamentalmente mujeres jóvenes y adultas de clase media y media alta. Pero a sus productos pueden acceder también otras clases inferiores.



¿Qué tanto ha avanzado el negocio desde el primer día hasta la fecha actual, en términos generales (mirándolo por cantidad de clientes que tenías antes y los de hoy; niveles de producción, etcétera)?, le pregunta elCaribe a Emelinda.



Su respuesta es: “Mi negocio es virtual, por lo que no puedo medir cantidad de clientes, porque también hemos participado en ferias de emprendedurismo”.



Los materiales que usa para la elaboración de las piezas son larimar –que es piedra nacional dominicana; ámbar, cuarzo, amatista, amazonita y otras piedras semipreciosas. Entre las prendas que confecciona las hay montadas en plata 9.25, plata con baño de oro 18 quilates y laminados.



Las condiciones están dadas para que negocios como el descrito puedan caminar en el país, especialmente porque hay materia prima y el deseo. Así piensa Emelinda, una mujer que vive en constante evolución. Ha sabido superar obstáculos.



El costo de mantener una empresa de colección operando es elevado, debido a que la materia prima para la fabricación tiene un precio alto.



Emelinda no está sola en el mercado; hay mucha competencia en lo que ella hace y vende. Sin embargo, cuando se le pregunta sobre la ventaja de adquirir una de sus creaciones, no duda en citar varias.



Una de ellas es que son prendas hechas totalmente a mano. “En joyería usamos plata de mina 999. Con las aleaciones, para su manejo la llevamos a 9.25 y tenemos lapidario que nos tallan las piedras, en la medida y formato que deseamos”, explica en la conversación.



Y agrega: “Muchas veces el cliente desea piezas personales, con tono de piedras específicas, las piedras calibradas… estos son algunos de los procesos”.



Coleccionista de Arte genera alrededor de cuatro empleos. Su creadora y propietaria sueña con expandirse. “Siempre he soñado con tener una sucursal en Estados Unidos y poder colocarme en lugares como Miami”, le dice a elCaribe.



De todo lo que hace en la empresa lo que más demanda tiene son sus “Neklaces” en larimar, aretes y los dije (Alhaja o joya pequeña que se lleva colgando de una cadena o una pulsera).



“Nosotros y nuestro equipo de trabajo estamos enfocados en la versatilidad. En que la joyería artesanal no solamente es un simple cabuchón”, explica.



¿Tus productos están al alcance de todo público, en términos de costos?… “Tienen un precio justo, pero en los procesos artesanales, a diferencia de lo industrial, el factor tiempo hace que su costo suba un poquito. Mientras tú haces en un día diez piezas en lo artesanal, en el proceso industrial haces miles”, explica.



En términos de llegada al cliente, su mayor fortaleza es la publicidad referida (boca en boca), pero también invierte en publicidad pagada, en redes sociales.



La empresa se puede ubicar por Instagram como @Coleccionistadearterd, en Facebook como Coleccionistadearterd y además por el correo electrónico [email protected] Adicionalmente, tiene el teléfono 829-333-3419.



Emelinda aconseja crear las condiciones para que haya en el país más financiamiento, planes, asesorías, garantías y espacio para todos los emprendedores.



Actualmente tiene más de 200 prendas en distintas colecciones. Aunque su público es fundamentalmente de mujeres, también confecciona piezas para hombres, entre ellas gemelos para camisas.