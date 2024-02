Esta visionaria dama construye una historia sobre la base de la transformación de espacios, con un emprendimiento familiar de resultados en la zona de Villa Mella

La visión de Maira Gabriela Pérez Mesa para dar vida a una empresa que transforma espacios con elementos decorativos va más allá de la cotidianidad. No es común ver a muchas otras mujeres que realicen lo que ella ha sido capaz de hacer.



El nacimiento de “Centro de Piedra y Ladrillo JoanCris” en Villa Mella, Santo Domingo Norte, marcó el inicio de una historia de emprendimiento familiar que hoy brilla con luz propia en la categoría de “Microempresa familiar” en los premios BCIE Solidarios 2023.



Con una gama de materiales como coralina, grava blanca y negra, tinajas, tarros de cemento blanco, lajas de diversos colores y ladrillos, Maira Gabriela lidera junto a su esposo José Miguel Rodríguez, sus hijos y su cuñado un equipo comprometido con la innovación y la calidad en cada proyecto.



El año 2019 marcó un punto de inflexión en la vida de Maira Gabriela. Abandonando la seguridad de un trabajo fijo, se acercó al Banco Adopem y obtuvo un préstamo de 50 mil pesos que le permitió materializar su sueño empresarial. A partir de entonces, su enfoque y esfuerzo han sido la clave para el crecimiento de su negocio.



El camino hacia el éxito no ha estado exento de desafíos. Maira Gabriela recuerda con humildad los momentos de tropiezos y errores que enfrentó en su trayectoria. Sin embargo, cada obstáculo fue una oportunidad de aprendizaje que la llevó a fortalecer su empresa y consolidar su posición en el mercado.



La diversidad de su clientela, compuesta por viveros, jardinerías, constructoras, arquitectos y particulares en todo el país, refleja el impacto positivo de su trabajo. Con productos innovadores y atención personalizada, Maira Gabriela ha sabido ganarse la confianza de sus clientes y construir relaciones sólidas a lo largo del tiempo.



Los planes de expansión y mejora de “Centro de Piedra y Ladrillo JoanCris” son una muestra del compromiso de Maira Gabriela con el crecimiento y la excelencia. La inversión en nuevas herramientas y equipos, como una pala mecánica y pisos vibrazo, demuestran su visión a futuro y su interés y afán por ofrecer lo mejor a sus clientes.



El Banco de Ahorro y Crédito Adopem ha sido un aliado en el camino de Maira Gabriela hacia el éxito. Su apoyo financiero y su compromiso con el desarrollo empresarial han sido pilares fundamentales en el crecimiento de su empresa.



El reconocimiento internacional en los Premios BCIE-Solidarios a la Microempresa en 2023 fue importante en el viaje empresarial de Maira Gabriela. La nominación y el posterior galardón resaltaron el impacto positivo de su empresa y su inspiradora historia de éxito en la región latinoamericana.



El acto de premiación, en presencia de destacadas personalidades como la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, y el director ejecutivo del BCIE por República Dominicana, Hostos Rizik, fue un momento emotivo que reafirmó el compromiso de la trabajadora dama con el crecimiento económico y social de su país.



La dedicación y el esfuerzo de Maira Gabriela no solo han beneficiado a su familia, sino también a su comunidad. A través de su microempresa, ha creado empleo y contribuido al desarrollo local, y demuestra que el emprendimiento puede ser una fuerza poderosa para el cambio positivo.

Una referencia, un ejemplo



Su legado va más allá de su pequeña empresa. Sirve de ejemplo para todos aquellos que sueñan con emprender y alcanzar sus metas.



En República Dominicana hay numerosas mujeres emprendedoras que demuestran su talento en diversos campos.



En el área agrícola, por ejemplo, muchas mujeres lideran iniciativas de agricultura sostenible, producción orgánica y agroindustria. Además, en sectores como la moda, la gastronomía, la tecnología y los servicios profesionales, las mujeres dominicanas están marcando la diferencia con sus emprendimientos innovadores y creativos.



Son damas con capacidad para identificar oportunidades, enfrentar desafíos y generar impacto positivo en sus comunidades. Y más allá de República Dominicana, en toda América Latina, las mujeres emprendedoras están desempeñando un papel fundamental en el desarrollo económico y social de la región.



Desde México hasta Argentina, y en todos los países intermedios, las mujeres están liderando empresas en una amplia gama de industrias, desde la tecnología hasta la educación, pasando por el turismo y la salud.

Los desafíos



Muchas mujeres están aprovechando su creatividad, habilidades empresariales y determinación para superar barreras y alcanzar el éxito en un entorno empresarial a menudo desafiante. Además, programas gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro están brindando apoyo y capacitación específica para mujeres emprendedoras, lo que está ayudando a fomentar aún más su crecimiento y desarrollo.



Pero, las informaciones que cada día se difunden indican que aún se requiere un mayor apoyo en términos de financiamiento y facilidades, como el que a nivel local ofrece Adopem. Muchas mujeres enfrentan obstáculos adicionales para acceder a financiamiento, ya sea debido a la falta de garantías o por escasez de redes de apoyo empresarial.