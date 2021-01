Haneidy, la creadora de las finas joyas minimalistas

Sarev Jewelry ofrece para sus clientes productos que combinan la elegancia, la calidad y el precio en una sola pieza

Utilizar joyas nunca pasa de moda, y hasta las películas más antiguas muestran como una pieza bien elaborada y con los detalles exactos, puede convertirse en el aliado perfecto para esa ocasión tan especial.

Anillos, collares, brazaletes o una simple prenda para el pelo, puede pasar de generación en generación, creando memorias inolvidables.

Haneidy Veras Minaya, consciente de esto, ideó en 2013 Sarev Jewelry, un negocio donde combina la ingeniera industrial con su amor por las joyas artesanales, creando accesorios minimalistas para resaltar la belleza de la mujer y afianzar su autoestima.

La emprendedora expresa que desde pequeña estuvo rodeada por los negocios, inclinándose por la moda, el arte y las manualidades. Recuerda que cuando estaba cursando la licenciatura en la universidad empezó a vender pulseras a sus amigas, ese fue su primer intento de emprendimiento. Su abuela fue su primera inspiración. “Me describo como una persona con ideas diversas y flexibles, como testimonio de ello mencionó mi negocio y mis proyectos ya que ellos me llevaron a especializarme en otras áreas fuera de mi zona de confort como el E-commerce transfronterizo y el marketing digital”, le dice a elCaribe.

Se le puede contactar por medio de Instagram @sarevjewelry, y por vía del teléfono 849-278-5379.

Veras Minaya, tuvo una infancia “común y corriente” donde reinaba el amor, la unión familiar y la colaboración. Aseguró que gracias a la crianza tan “pintoresca” que le dieron sus padres, es una persona extrovertida, siendo esta una de sus mejores cualidades. Manifestó que, con su forma de ser, sus progenitores siempre le recuerdan que del sacrificio de sus esfuerzos sacará sus más grandes recompensas.

“Antes de nacer SAREV, recuerdo a mis padres buscando y llevándome a clases de bisutería, sin pensar que en algún momento me pasaría por la mente emprender en el negocio de las joyas. De los demás familiares ni hablar, sobre todo mi esposo, nunca han faltado consejos. Han creído en mí de manera incondicional, incluso cuando ni yo misma lo hacía”, dice.

Cuando comenzó, en el 2013, solo creaba y diseñaba accesorios y piezas que se pudieran utilizar en eventos especiales, utilizando piedras, cristales preciosos y metales, con el objetivo de aportar elementos que complementan el vestuario, pero al darse cuenta de que no siempre las joyas combinaban con sus estilos, decidió arriesgarse y en 2019 hizo una reingeniería para adaptarla a sus necesidades y a las de sus clientas.

Haneidy define su producto como piezas atemporales, basadas en el amor y en el deseo de aportar elegancia a la mujer. El nombre de su tienda online es el inverso de su primer apellido, Veras.

“Nos enfocamos en crear prendas que tengan armonía con todos los materiales, desde el tamaño o modelo de las cadenas hasta las piedras y cristales que utilizamos. Además, queremos darle apoyo al mercado local y hacerle honor a lo nuestro como dominicanos que somos y es por eso que utilizamos también la pectolita azul o Larimar”.

Aparte de los accesorios, la emprendedora labora en el sector privado y paralelo a eso ofrece asesorías a comerciantes sobre la experiencia que ha adquirido durante estos años. Cabe destacar que cada pieza es creada por Haneidy Veras Minaya.

“Podría decirte que el desarrollo que ha tenido mi negocio se lo debo por completo a estas experiencias anteriores que me han permitido acumular conocimientos de negocio tanto en la teoría como en la práctica de cómo se manejan las distintas áreas en las que los negocios requieren atención”, indica.

SAREV ha tenido un desarrollo increíble desde su relanzamiento, al principio solo funcionaba como una tienda online por las redes sociales, específicamente Instagram, pero en estos momentos, funciona como una plataforma de e-commerce bajo el dominio de www.sarevjewelry.com.

Tiene equipo que ha sido siempre un gran soporte

Haneidy Veras cuenta con un equipo de trabajo de cuatro personas. Para ella lo más importante es que poco a poco su joyería se está convirtiendo en una marca dominicana con proyección internacional, ya que con el poco tiempo que tienen en el mercado han podido colaborar con celebridades internacionales como la cantante, actriz y empresaria mexicana, Thalía. Gracias al crecimiento que ha tenido este negocio, sus ingresos han aumentado significativamente porque, aunque este proyecto solo tiene 11 meses en su nueva etapa ha tenido la oportunidad de desarrollarse rápidamente.Exhortó a todas las personas que quieren emprender a que no lo hagan por moda. “Si tienen una idea que los hace soñar despiertos y que sobre todo resuelve alguna necesidad de alguien más, no lo piensen dos veces, no esperen al momento perfecto porque ese momento es y siempre será ahora”, dice.