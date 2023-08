Nació con una enfermedad que limitaba sus movimientos; eso no le ha impedido emprender en el área del maquillaje

En la ciudad de San Cristóbal, en República Dominicana, reside una mujer cuyo nombre resuena en los corazones de aquellos que conocen su historia: Iliana Gardenia Ramírez. Su vida es un testimonio de valentía, determinación y superación que ha inspirado a muchos y ha dejado una huella imborrable en la comunidad.



Desde temprana edad, Iliana enfrentó desafíos que la mayoría de las personas apenas pueden imaginar. Nació con una condición médica que limitaba sus movimientos y le presentaba obstáculos aparentemente insuperables.



Sin embargo, demostró desde el principio que su espíritu no sería aplacado por las adversidades.

A lo largo de su vida, Iliana se sometió a múltiples cirugías y tratamientos en busca de la libertad de movimiento que tanto anhelaba. A pesar de las dificultades, nunca perdió la esperanza ni la determinación de alcanzar sus metas.



Sabía que su condición física la desafiaba, pero también sabía que su mente y su corazón eran inquebrantables.



La historia de Iliana dio un giro significativo cuando decidió mudarse desde su ciudad natal, Barahona, hasta la bulliciosa capital, Santo Domingo y luego a San Cristóbal. Su objetivo era claro: perseguir sus estudios universitarios y abrirse camino hacia un futuro mejor. Sin embargo, la vida tenía otros planes para ella, y se convirtió en madre en medio de su búsqueda académica.



Aunque tuvo que posponer sus estudios, Iliana no se rindió. En lugar de ello, se embarcó en un emprendimiento.



Con una tenacidad inquebrantable y una visión clara, Iliana se capacitó en la técnica de uñas acrílicas y maquillaje. Armada con estas habilidades y un deseo inquebrantable de superación, Iliana abrió su propio negocio en la comodidad de su hogar. Su sala de estar se convirtió en un santuario de belleza y autoexpresión, donde sus clientes encontraban no solo servicios de calidad, sino también una dosis de inspiración y coraje.

En cada trabajo de Iliana queda impresa la dedicación. La luchadora mujer tiene una clientela que le es muy fiel. Cuando de uñas se trata, Iliana es una profesional de peso.

El camino de Iliana no ha estado exento de desafíos. En medio de su éxito emergente, se dio cuenta de que sus finanzas estaban desorganizadas y que necesitaba orientación para llevar su emprendimiento al siguiente nivel. Fue en ese momento crucial que cruzó caminos con el proyecto “Mujeres SúperEmprendedoras”. Esta iniciativa no solo capturó su atención, sino que también resonó profundamente en su corazón. Vio en ella una oportunidad única para crecer, aprender y cumplir sus metas de manera más efectiva. “Mujeres SúperEmprendedoras” no solo le brindó herramientas prácticas y estrategias empresariales, sino que también alimentó su espíritu de superación y empoderamiento. Las capacitaciones sobre priorización de gastos y estrategias para el crecimiento de negocios se convirtieron en pilares fundamentales en su camino hacia el éxito.



Hoy en día, Iliana mira hacia atrás con gratitud por la oportunidad que recibió. Su enfoque en no autolimitarse y su disposición a enfrentar los desafíos de frente han transformado su vida de maneras inimaginables. Su negocio florece y su determinación sigue siendo inquebrantable.

El presidente Abinader le dio un reconocimiento

El reciente reconocimiento otorgado por el presidente Luis Abinader resalta la notable labor de Iliana. Ser honrada junto a otras 27 mujeres en la categoría “Superación de Limitaciones y Desarrollo Económico” es un testimonio del poder del espíritu humano y la dedicación implacable. Iliana Gardenia Ramírez es más que una emprendedora exitosa; es un faro de esperanza y un ejemplo vivo de que las limitaciones pueden ser superadas y los sueños alcanzados.



Su historia inspiradora no solo ha cambiado su vida, sino que también ha dejado una marca profunda en la sociedad. A través de sus logros y su determinación, Iliana demuestra que el espíritu humano es capaz de trascender cualquier obstáculo y alcanzar alturas inimaginables. Su legado perdurará como un recordatorio constante de que cada desafío puede ser una oportunidad y que cada sueño puede ser una realidad.