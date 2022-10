La pandemia fue el detonante para que el emprendedor iniciara su proyecto

El trato personalizado es una de las principales estrategias que están utilizando los empresarios para conectar con sus clientes y esa es la clave del éxito del emprendedor Jefrey Rubiera Terrero, que a través de su negocio Jeart Marketing SRL, se dedica a trabajar con el desarrollo y materialización de ideas de los usuarios.



“Somos una empresa que se dedica a materializar las ideas para aportar a nuestros clientes en una clara, eficiente y eficaz promoción de sus marcas, productos, negocios o proyectos en general”, explica a elCaribe.



El joven empresario trabaja con prendas de vestir, gorras, recursos digitales y asesoría organizacional, uniformes y diseño gráfico en general.



Desde temprana edad, el amante del diseño gráfico tenía muy claro que quería dedicarse a esa rama del conocimiento y que no quería ser empleado toda su vida, sino tener su propio negocio.



“Me gustaría algún día ser un dador de empleos, no solo un ocupante. Entonces, decidí trabajar, aprender y luchar hasta que eso se haga realidad, y si no sucede, estaría conforme, porque sé que no se dio pero no por falta de esfuerzo”, manifestó con entusiasmo.



La pandemia fue el detonante para que Rubiera Terrero iniciara su proyecto. Este cuenta que durante el año 2020 sufrió una difícil situación laboral y solo pensaba en renunciar a su trabajo.



Decisión que indirectamente fue fomentada por su hermano, quien le pidió le hiciera un logo para uno de los clientes de su empresa de contabilidad, el resultado fue un total éxito y el principio de un gran negocio.



“Mi hermano me pidió un logo para uno de sus clientes… Esa persona quedó encantada con su logo y me fue pidiendo más cosas. Desde ese momento, fui averiguando y supliendo la necesidad y así compré una impresora, luego una plancha térmica y un plotter de corte”, dijo.



Rubiera Terrero comenzó a investigar sobre el negocio y trató de aprender nuevas técnicas para personalizar t-shirts, polos, tazas y gorras.



Las maquinarias y los materiales utilizados en Jeart Marketing SRL fue creciendo según aumentaba la demanda de los clientes.



Con tres años en el mercado, confiesa que el trato personalizado y la asesoría que brinda a sus clientes son los elementos que hacen diferente a su empresa de las demás.



“No entrego algo que no me haga sentir conforme o no me guste porque eso me atormenta. Y doy garantía de todo lo que hago porque antes de producirlo, lo hago para mí o para personas cercanas, y veo la calidad de las cosas”, asegura el también psicólogo industrial.



Rubiera, que cuenta con vasta experiencia en ingeniería industrial, concretó su proyecto en la casa de su madre haciendo solo diseños digitales. Más adelante amplió su oferta y añadió la realización de artículos personalizados básicos y uniformes, sellos, entre otros.



Puedes comunicarte con Jefrey Rubiera Terrero a través de Instagram en @JeartRD o mediante el teléfono 829-882-1499



El empresario, de 29 años, indica que su negocio ha crecido satisfactoriamente y que trabaja cada día para hacerlo crecer más. Además de su proyecto, Rubiera es diseñador de procesos en una entidad financiera.



Familia



Jefrey es el menor de dos hijos, criado por su madre y de cuya familia guarda los momentos más hermosos de su vida.



“Tuve una infancia feliz aunque difícil. Mi madre estudiaba y trabajaba y nuestros ingresos no eran muy altos. Para sobrevivir vendíamos helado de fundita, lapiceros, pucas, y varios productos a lo largo de la adolescencia”, relata con nostalgia.



Afirma que su madre le enseñó a “buscarse la vida” de forma honrada y que su padre, su abuelo y su tío le inculcaron el valor del trabajo.



No obstante, la lectura y las introspecciones constantes sobre su vida lo llevaron a tener dirección, propósitos y motivación para ser quien es hoy en día.



Su familia se ha incorporado totalmente en su negocio, apoyándolo al cien por ciento. Su madre es quien confecciona las piezas y su hermano es quien le refiere a los clientes.



“Excelente. Todos me apoyan desde mi pareja, mis padres, hermanos, abuelos y amigos… es genial todo lo que hacen por mí”, dice.

Recomendaciones



“Lo importante es ser feliz, no es obligatorio ni sencillo emprender pero sí es satisfactorio”, expresa.

Pide a los que sueñan con emprender a validar en qué verdaderamente son buenos y les sugirió que se formen en las áreas de su interés.



“Solo es comenzar con el proyecto, luego de que empiezas, si estás y buscas la forma de continuar motivado, procuras y brindas calidad en los productos y/o servicios que brindas y eres responsable, verás que pronto serás quién dé empleos, no quien lo necesite”, exhorta el joven emprendedor.