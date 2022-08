El proyecto inició en un momento muy convulso, por la llegada del covid-19, pero ha ido caminando exitosamente

Julio de 2020 fue la fecha que cambió la vida de la emprendedora Joanny de León, quien con 23 años abrió las puertas al público de su proyecto Rosslinda Restaurant Gourmet, una propuesta gastronómica con mucho sabor.



La joven chef, egresada del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), asegura que continuará preparándose en el área para brindarles a sus clientes preparaciones con altos estándares de calidad.

“Dios nos permitió arrancar con este negocio, que es mi gran pasión. Y aquí estamos, dos años después con nuestro local”, dijo llena de orgullo.



Antes de comenzar con su proyecto, trabajó en varios restaurantes que le permitieron obtener experiencia en el área. En su último trabajo decidió enfocarse al máximo en la cocina para conocer más sobre la comida típica dominicana.



En el 2019 inició, desde casa, a vender bufets y pasteles en hoja por encargo.



La empresaria cuenta a elCaribe que su mayor inspiración es su madre, la señora Betania Sánchez, quien a pesar de que es bioanalista de profesión, siempre realizaba negocios improvisados desde la comodidad de su hogar para ganar más dinero y sustentar a su familia.



“Es una mujer que no se limita y tiene una visión grande; no se queda nunca de brazos cruzados y siempre tiene una idea para poder generar ingresos y tener bienestar como familia. A mi madre le debo todo, mi negocio, mi emprendimiento, ella es mi motor de arranque, sin ella nada”, manifestó.



Y es que para la empresaria, su madre y su padre Juan de León, son el mayor ejemplo de trabajo, responsabilidad y disciplina. Joanny de León dice que de su infancia guarda los momentos más divertidos vividos con sus padres y sus hermanas, Diana, Bethy y Rosmerys, a quienes considera sus cómplices.



“Mi familia ha tenido un rol muy importante en todo esto, siempre está para apoyarme, desde lo económico, ayudarme con las ventas, la generación de ideas, hasta el manejo de las redes sociales. ¡Están en cada paso!”, afirma.



Desde niña sentía inclinación por la cocina, tanto así, que aprendió a cocinar mucho antes que su hermana mayor. Su pasión fue creciendo con los años, llevándola mientras estaba en la universidad a preparar brownies y croquetas para los colmados y salones cerca de casa.



Puedes comunicarte con Joanny de León a través del teléfono 809-335-1647 y en Instagram en @rosslinda_gourmet.



Rosslinda Resturant Gourmet está ubicada en calle Central, número 88, Plaza Jazmín, sector Lucerna, Santo Domingo Este.



El negocio es definido por su creadora como una aventura gastronómica increíble, con mucho sabor, amor y entrega.



“Esta aventura tiene mucho resultando de responsabilidad, dedicación, esfuerzo”, expresa con una gran sonrisa



“Además de vender plato del día, ofrecemos comida empresarial, buffet, pasteles en hojas por encargos de pollo, res y vegetales al vino. Hablando en lo personal, me gusta bordar”, agrega.



Asegura que la higiene, la calidad de los platos y el trato personalizado son los elementos que marcan la diferencia.



Joanny de León explica que Rosslinda surge de la combinación del nombre de dos de sus hermanas y de su apodo “Linda”.



“Ross es el comienzo del segundo nombre de una, y el primero de la otra. Linda, es mi apodo de infancia, que se lo robé a una vecina”, agrega, mientras suelta una sonrisa.



“Cuando era pequeña siempre escuchaba que le decían Linda y yo le preguntaba a mi mamá qué porque a mí no me llamaban linda si también lo era (…)”, manifiesta.



Crecimiento



La emprendedora, quien ahora tiene 25 años, sostuvo que su negocio ha tenido un crecimiento magnífico, aunque con altas y bajas. No obstante, asegura que sus clientes recompensan su esfuerzo con la preferencia de sus platillos.



De león se siente agradecida de Dios por todo lo que ha logrado en estos dos años y medio que tiene en el mercado.



“Mis ingresos han variado considerablemente, hay ciertos factores, como el aumento de los precios de los alimentos, que no nos ha ayudado mucho, pero lejos de esto es un buen negocio, gracias a Dios. Es un proyecto rentable siempre y cuando trabajes con cabeza, te organices y le pongas amor y dedicación a las cosas.” puntualiza



Recomendación



Joanny aconseja a los que sueñan con un proyecto propio, que nunca dejen que el miedo les impida emprender.



“La clave de esto está en ser organizado y tener tus objetivos e ideas claras. No todo camino ni principio es color de rosa, pero lo esencial de todo esto no es rendirse al primer problema que se presente”, plantea.