Email it

Para la bailarina esta disciplina es vida y su mayor deseo es que la conozcan

Al ritmo del tema Alegrías, una canción originaria de España, vestida de negro y con un juego de pasos fuertes, sutiles y sensuales, la emprendedora Leslie Ricardo, enseña a sus alumnas el arte del flamenco.

En la escuela de danza que lleva su nombre, la joven muestra el deseo de servir a los demás transmitiéndoles sus conocimientos sobre esta hermosa danza.



Expresa que su amor por el baile la llevó a iniciar estudios de danza española en la Academia de Guillermina Maggiolo de Deive, donde aparte de conocer y amar la danza española se formó como docente. En ese proceso también completó sus habilidades con otros maestros de flamenco de diferentes nacionalidades.



Tras concluir sus estudios, Ricardo comienza a dar clases particulares de danza española en otras academias y por la gran demanda de sus docencias tuvo que rentar salones y posteriormente crear su propia agencia. “El flamenco atrapa, al ser una expresión donde demuestras tu esencia a través de los movimientos, es un baile del alma, un baile de raíz, no tiene restricciones, no tiene edad, ni raza ni color. Puedes bailar desde que tienes uso de razón hasta que tienes edad muy avanzada”, cuenta con emoción.



Con la academia Leslie Ricardo quiere impulsar a las demás personas a ser felices y demostrarles lo importante que es disfrutar cada minuto la vida a través de la música.



Para la bailarina el flamenco es vida y su mayor deseo es que las personas conozcan más sobre la disciplina artística.



La academia que agrupa a niñas y a mujeres, es un espacio que permite a las estudiantes expresar sus emociones a través de diferentes piezas musicales de Andalucía, demarcación española de donde se origina el flamenco, como es Sevillanas. “Lo que se vive ahí dentro es mágico, cada día trato de transmitir experiencias nuevas a mis chicas, la pasión por el flamenco se disfruta al máximo, se divierten”, precisa.



Manifiesta que la pasión y la entrega de sus alumnas, sumadas a su vestimenta negra imponente, algunas adornadas con bordados de flores y largos flecos, y el protagonista de la noche, los tradicionales tacones negros, hacen de las clases un momento único. “Con vestidos o blusas negras con mangas, pueden ser largas o cortas. Estas suelen ser adornadas con bordados de flores y largos flecos. Como complemento flores, peinetas, pendientes de coral y zapatos de tacón”, explica la maestra.



Leslie Ricardo Escuela de Danzas es considerado por su creadora como un centro de bienestar, asegurando que no solo se baila flamenco, sino que también se dan clases de Yoga, Movimiento Creativo para niños y Belly Dance.



Puedes comunicarte con Leslie Ricardo en sus redes sociales como @ LeslieRicardoBailaora o mediante el teléfono 809-714-0122



Asegura que la seriedad y profesionalismo son los elementos que diferencian su proyecto de las demás escuelas de danza del país. “En cada clase que imparto lo hago con pasión, respeto y amor. Esas son las claves de nuestro éxito”, dice Leslie con orgullo, tras 22 años de docencia. Además de la escuela de danza, Leslie Ricardo es chef en Gourmet Goodies RD, donde ofrece catering para pequeños eventos y desayunos personalizados. También imparte talleres de tablas de quesos y fiambres.



Familia



La emprendedora narra que creció en una familia unida, donde se amaba y se disfrutaba el arte. Ellos, según cuenta, han sido su mayor apoyo moral y sentimental, quienes la han ayudado a salir adelante y lograr sus objetivos.



“Durante mi niñez y demás años crecí viendo a las mujeres de mi familia ser activas en la sociedad (siendo directoras, maestras, dueñas de negocios) y creo que esas cosas fueron encendiendo esa luz dentro de mí. De ahí inició mi amor por las artes y el deseo de ser líder”, rememora.



Rentabilidad



Sus ingresos han cambiado significativamente, sin embargo, asegura que para que crezcan los ingresos deben ser manejados correctamente. “¿Es rentable? Sí, siempre y cuando sepas hacerlo rentable. Con mucho enfoque y trabajo de calidad, se logra”, destaca.



Consejo

“Lo primero es estar seguro de que es tu pasión y que eso te dará la motivación y el empuje para arrancar. Luego ser constante y perseverante. Dale, el momento es ahora”, insta Leslie.