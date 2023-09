Yescenia Abreu Mota es la propietaria de un salón-cafetería, un proyecto que le ha conducido por el camino correcto

“Para mí una mujer súper emprendedora es aquella que se levanta y sale a buscar la mejoría de su vida y la de toda su familia”. Así define Yescenia Abreu Mota su visión de la mujer trabajadora a la que le gusta abrir nuevos caminos.



Es la dueña de un pequeño salón de belleza y cafetería. La categoría, la de “súper emprendedora,” le encaja “como anillo al dedo”, pues su vida es un testimonio de perseverancia, resiliencia y superación de limitaciones.



Oriunda de San Cristóbal, ha enfrentado desafíos considerables, pero ha sabido convertirlos en oportunidades de crecimiento y desarrollo.



Ha sacado un espacio para conversar sobre lo que ha sido su vida. Ha optado por comenzar la plática indicando que se unió hace un tiempo al programa Supérate. Y cuando lo hizo ya tenía un negocio propio, pero se encontraba en una etapa sumamente complicada de su vida.



No era para menos: había terminado una relación de pareja y se hallaba inmersa en una profunda depresión que había afectado los aspectos de su existencia.



Su situación era tan crítica que las ganancias de su negocio, que obtenía los fines de semana, se destinaban en su mayoría a la compra de bebidas alcohólicas, lo cual la llevó a descuidar su principal fuente de ingresos.



Fue en ese momento cuando una cuñada la invitó a participar en el proyecto “Mujeres SúperEmprendedoras”. Desde el primer taller al que asistió, experimentó un cambio extraordinario en su vida.



Recuerda con gratitud aquel momento: “Después de eso todo cambió en un 100 por ciento. He mejorado mi casa y mi negocio”, resalta.



A lo largo de varias capacitaciones, Yescenia adquirió habilidades para organizar sus finanzas y aprender a ahorrar, herramientas que le resultaron fundamentales en su camino hacia el emprendimiento exitoso. Su madre también notó un cambio significativo en ella y afirma que gracias a eso su hija se volvió más alegre y responsable.



Hoy, Yescenia se ha convertido en un ejemplo de superación y motivación. Narra su historia con entusiasmo y anima a otras mujeres que puedan estar pasando por momentos difíciles a acercarse a proyectos como el que ella misma vivió. Su testimonio es un testimonio de que, si funcionó para ella, también puede funcionar para otras personas en busca de una nueva perspectiva de vida.



Lo que distingue a Yescenia y a muchas mujeres emprendedoras como ella es la determinación y la visión de superar cualquier obstáculo que se interponga en su camino.



Su trayecto desde la adversidad hacia el emprendedurismo es una fuente de inspiración para quienes enfrentan dificultades. A través de su coraje y dedicación, Yescenia ha demostrado que no existen limitaciones insuperables para aquellos que se atreven a perseguir sus sueños.



Si bien menciona su participación en el programa Supérate como un factor clave en su transformación, es importante destacar que su historia trasciende más allá de cualquier programa. Su resiliencia y su capacidad para convertir desafíos en oportunidades son los verdaderos pilares de su éxito.

Resalta lo positivo



El compromiso y el esfuerzo de mujeres como ella no pasan desapercibidos. El Gobierno ha reconocido su valor y tenacidad en diversos eventos públicos. Estas mujeres desafían las expectativas y contribuyen a la construcción de un futuro mejor para sí mismas y sus comunidades. Yescenia Abreu Mota es una de esas mujeres valientes que han demostrado que, a pesar de las dificultades, se puede alcanzar el éxito a través del emprendimiento y la determinación.



Su viaje, desde la adversidad hasta el emprendedurismo, es signo y foco de esperanza para quienes se enfrentan a obstáculos similares. Su historia es un testimonio de que, con voluntad y esfuerzo, se pueden superar las limitaciones y alcanzar el éxito en la vida.



En general, el camino de Yescenia ha estado lleno de obstáculos que ha sabido enfrentar con valentía.

Su pasión encontró aliados o clientes dispuestos a apoyarla en su búsqueda de una vida mejor. Su historia es un recordatorio de que América Latina ha sido testigo de tránsito por generaciones de emprendedores con ideas innovadoras y proyectos ambiciosos.



En muchos países de la región, se han establecido programas de apoyo al emprendimiento que brindan recursos, capacitación y financiamiento para convertir ideas en realidades. Estos programas han servido como un apoyo fundamental para personas y grupos que poseen ideas brillantes pero carecen de capital o asesoría para llevarlas a cabo.



Yescenia Abreu Mota es un ejemplo inspirador de una Mujer SúperEmprendedora que ha sabido convertir la adversidad en una oportunidad para el crecimiento y el éxito. Su historia conduce a recordar que la determinación y la visión pueden superar cualquier obstáculo en el camino hacia el emprendedurismo y la superación personal. Su viaje es una fuente de esperanza y motivación para todos aquellos que sueñan con alcanzar sus metas y mejorar sus vidas.