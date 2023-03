Email it

Para Raquel Nathaly Parra Paredes, la historia de Anatalia Paredes Henríquez, su madre, fue la inspiración para salir adelante en la vida. Doña Ana como cariñosamente le llaman sus familiares elaboraba los típicos “helados en funditas”, preparaciones de frutas naturales que vendía en su lugar de trabajo para obtener dinero extra para el sustento de su familia.



Raquel entre sus amigos promocionaba con orgullo los helados de su progenitora, quien comercializaba alrededor de 100 unidades diarias, siendo la alta demanda del producto el empujón que la llevó a iniciar su proyecto Congelatto, el cual tiene como objetivo rescatar la cultura gastronómica dominicana y conectar a las nuevas generaciones con sus raíces.



“Mi mayor motivación es mi madre. Ella se dedicó a la elaboración de jugos y helados que eran distribuidos desde la casa y desde su lugar de trabajo; con el paso de los años, por la opinión de nuestros clientes y el crecimiento de la demanda, decidimos crear nuestra marca y darnos a conocer”, expresa a elCaribe.



La joven empresaria, quien es arquitecta de profesión, explicó que el confinamiento que vivió el país por la pandemia del covid-19 la obligó a utilizar las plataformas de servicios a domicilio para extender la cartelera de clientes.



Confiesa que, en la actualidad, la producción de los helados -en general- se ha vuelto escasa debido a las preocupaciones de los usuarios por la forma de elaboración del producto y los ingredientes utilizados. Es por esto, que asegura que cada día refuerza los estándares de calidad e higiene de Congelatto para brindarles seguridad a los consumidores.



“Un viaje a la infancia en cada mordisco, es el mensaje que hemos llevado a nuestros clientes desde el inicio de Congelatto, objetivo que cumplimos al preocuparnos tanto de la selección, como de la correcta manipulación y proceso de elaboración de nuestros productos”, asegura Raquel mientras sonríe.



Madre e hija son una dupla imparable para desarrollar la dinámica de trabajo de Congelatto. Doña Ana se encarga de la mayor parte de la producción y Raquel es la responsable de la parte de gerencia, marketing y diseño. A ellas se suma John Ronald Cruz Tejada, esposo de Raquel, quien se encarga de la parte de la logística para las entregas y abastecimiento de punto de ventas.



A doña Ana y a Raquel Parra Paredes, se les puede contactar a través del número 829-914-1760 o por la cuenta de Instagram @Congelatto



De acuerdo con Parra Paredes, Congelatto rompe con los tradicionales sabores de batata, coco y tamarindo, para incorporar los de frambuesa y coco, frambuesa y limón, chinola, mango y chinola; guanábana, fresa, piña y mango.



Además, lanza una línea de helados cremosos, entre los que destaca, el de dulce de leche, óreo, chocolate y el mantecado.



“Ofrecemos nuestros productos a empresas y organizadores de eventos corporativos y privados”, explica

Las empresarias, que tienen cuatro años en el mercado, anunciaron la introducción de un menú inspirado en sabores de postres, como el cheesecake y las mermeladas.



El pasado 14 de febrero, Raquel y Anatalia presentaron su propuesta de temporada denominado Romeo y Julieta, elaborado a base de queso crema y pasta de guayaba.



Crecimiento



Según madre de hija, con sus helados de funditas, sus finanzas han cambiado significativamente.



“Aún es un proyecto en crecimiento y en proceso de posicionamiento. Lo que sí puedo afirmar es que es totalmente rentable, logra mantener sus gastos desde los primeros años y nos ha permitido adecuar la infraestructura del espacio de trabajo y comprar los equipos necesarios para la ampliación de la producción” precisa Raquel Nathaly.



La emprendedora asegura que sus ganancias se han multiplicado exponencialmente al contar con asesorías y cursos recibidos a través de programas de aceleración.



“Nuestras ventas en este primer trimestre del 2023 han aumentado en un 200% en comparación con el mismo periodo del pasado año” puntualizó.

El helado de mantecado es solicitado. Helado de Congelatto fresa. El de piña está entre los más requeridos. El de mango es un sabor del momento.

Consejo



Raquel expresó que el miedo es parte del día a día de un emprendedor. “Siempre vas a tener miedo a que te digan que no y a que no funcione, pero si no lo haces te quedarás con la duda de qué hubiera pasado”, agrega.



Asegura que los “no”, son las oportunidades perfectas para mejorar.



Congelatto, helados de funditas, fue seleccionado en el pasado 2022, por el programa de la Academia para Mujeres Emprendedoras de los Estados Unidos “Mi Tierra E´ RD de Venture.do” y Despega, del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.