Francia Santana es abogada de profesión y una mujer que ha forjado un trabajo sostenible en República Dominicana

En el dulce universo de la miel, Francia Santana es una suerte de autoridad y una emprendedora consagrada. Su conexión con el campo y la producción viene de lejos y lo ha robustecido con su proyecto “Miel mi Campito”.



Pero llegar hasta ahí no ha sido una tarea fácil; es el resultado del esfuerzo y del tesón de una mujer que si de trabajar se trata no tiene límites. Es una persona en constante movimiento y cambio.



La génesis de Miel mi Campito aconteció en medio de la incertidumbre, cuando una gripe afectó a la hija de Francia, y la llevó a explorar remedios tradicionales. Este episodio se tradujo en la necesidad de conseguir una miel pura y sin alteraciones, como se extrae de las colmenas.



Al adquirir una generosa cantidad de miel de un productor apícola, Francia no solo satisfizo las necesidades de su familia, sino que también despertó un interés inesperado en su entorno.



La demanda creció de manera vertiginosa, y dio lugar a un emprendimiento dedicado a proporcionar miel 100% natural y garantizada. Francia Santana, con su formación legal, se aventuró en el mundo de la apicultura, adquiriendo conocimientos sobre la marcha y enfrentando el desafío de concienciar sobre el consumo de miel de abeja.



En República Dominicana, el proceso de producción de miel es una labor meticulosa. Las abejas recolectan néctar que, posteriormente, se seca en las celdas de la colmena. A través de una centrifugadora, se extrae y somete a un proceso de filtrado para mantener su pureza.



Francia conoce al dedillo cómo funciona todo esto y con sobrada razón destaca la importancia de respetar los tiempos de producción para garantizar la calidad del producto final. El suyo tiene esa calidad que buscan unos clientes cada vez más exigentes.



Francia es más que una mujer que emprende; es una persona con raíces sólidas. Originaria de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, su vida se define por la superación de obstáculos. A pesar de las limitaciones económicas, su educación en valores y sacrificio la impulsaron a crecer y prosperar. Y los frutos se ven.



En las áreas donde se mueve, la calidad de su producto no entra en discusión. Con una perspectiva emprendedora desde temprana edad, Francia recuerda sus primeros proyectos, como la creación de lazos para el pelo a los cinco años. Su amor por aprender y su determinación la llevaron a crear en diversos campos, desde el diseño de accesorios hasta la apicultura. Ha sabido moverse de un lado a otro, y conversar con ella resulta cómodo.



“El futuro de Miel mi Campito se vislumbra como una marca país, que representa la calidad superior de la miel dominicana a nivel mundial”, le dice la dama a elCaribe, en una conversación que según avanza se torna más interesante.



Francia no solo busca el éxito comercial, sino contribuir a la conservación de las abejas y a empoderar a otros a unirse a la apicultura. Se le puede ubicar como @franciasantanac y @mielmicampito.



Además de su trabajo, Francia está dedicada a educar y enseñar a otros sobre la crianza y cuidado de las abejas, especialmente a mujeres dominicanas. Su fundación, Accionar para el Desarrollo, tiene como objetivo extender programas de capacitación y concientización a lo largo del país.



El viaje de Francia Santana no ha sido sólo el de una apicultora exitosa, sino el de una mujer que ha convertido sus sueños en realidad a pesar de los desafíos. Su mensaje a los jóvenes emprendedores es claro: persigan sus sueños, sean persistentes y vean el fracaso como una puerta de crecimiento.



No solo ha creado un emprendimiento exitoso, sino que ha tejido una historia de superación, aprendizaje constante y un compromiso inquebrantable con la calidad y la sostenibilidad. “Miel mi Campito no es solo un producto, es un legado que busca dejar una marca en la apicultura dominicana y en el mundo”, comenta.



Su creación ha sido denominada como “líquido de oro”, una analogía que va más allá de su color y se conecta con la riqueza de propiedades y beneficios que ofrece. La miel, según Francia, no solo es un producto, sino un tesoro antiguo utilizado a lo largo de la historia para combatir enfermedades y preservar la salud. La fiel tiene una fama bien ganada, y Francia lo acentúa en cada palabra que pronuncia en la entrevista.

Un dato que usted debe conocer



El proceso de elaboración de la miel, liderado por las abejas, es descrito con un detalle apasionado por ella. Desde la recolección del néctar hasta el sellado de las celdas en la colmena, cada paso es crucial para garantizar la pureza y el sabor del producto final. La miel no es solo un endulzante; es una fuente de propiedades antisépticas, antioxidantes y estimulantes del sistema inmune.



¿Cuáles son tus planes a corto y mediano plazo”, le pregunta este periódico. “Trabajo en colaboración con mi fundación para extender programas de capacitación a nivel nacional. Mi objetivo a largo plazo va más allá de la miel; busco establecer sólidos cimientos que impulsen actividades sostenibles en el país y convertirme en un referente de calidad a nivel mundial”, responde.



Rememora su primera incursión en el emprendimiento a la edad de cinco años, fabricando lazos para el pelo. Desde entonces, ha disfrutado cada proceso, creyendo que si no se intenta, nunca sabrás si funciona. En cuanto a la gestión de Miel mi Campito, Francia ha optado por un enfoque familiar hasta ahora.