Esta emprendedora mujer ha logrado superar obstáculos, hasta alcanzar su propia agenda económica; la inclusión en un programa estatal la motivó

La vida de Miguelina Sánchez era constantemente desorganizada; a menudo estaba endeudada y sobregirada. Eso quiere decir que gastaba más de lo que tenía como “entrada”, como presupuesto o como fondo.



Miguelina reside en la comunidad Domingo Savio, Distrito Nacional, y tiene una historia de superación que califica para ser contada: Es una historia que cambió cuando –hace 12 meses- el personal de “Mujeres SúperEmprendedoras” llegó para invitarla a una charla.



Posee una cabina de masajes –porque es técnica en masajes- y es artesana consagrada. Es una mujer en constante evolución, que antes estuvo como empleada en una institución y una dama a quien los bancos tenían “en rojo” porque no tenía control de sus finanzas y con alta frecuencia “quedaba mal”. No era sujeto de crédito, cosa que ya cambió.



“Entré al programa y empecé a capacitarme tres veces a la semana. Te confieso que al llegar a la puerta no quería entrar; pero cuando vi un letrero indicando que darían un taller financiero, enseguida pensé que eso es justamente lo que yo necesito”, le dice la emprendedora al periódico elCaribe.



Actualmente cuenta con el negocio que siempre soñó y deseó. Precisamente el de spa. Explica que luego de los talleres, al organizar su negocio y sus finanzas, entendió que no necesitaba ser empleada, que podía ser dueña de un negocio y de su tiempo. “Desde el ingreso al programa mi mente cambió”, agrega.



Su trabajo la condujo a recibir el premio “MujerSupérate2023”, un programa estatal, una gran iniciativa que empodera y reconoce la disciplina, el trabajo y la ardua labor de mujeres pertenecientes al programa Supérate en República Dominicana. Se le puede contactar por el teléfono 829-899-7880. Miguelina encajó perfectamente para merecer una distinción. Una distinción que la ha convertido, a partir de eso, en una persona mucho más empeñada en querer ser más.



En Mujeres SúperEmprendedoras, le enseñaron cómo ahorrar, cómo organizarse, cómo invertir y cómo perseguir aquellos sueños, sin desmayar.



En el proceso, recibió cursos que fueron determinantes en su transformación: sobre educación financiera, elaboración de piezas en lilas de agua, masajes y herramientas de trabajo, entre otros.



Esas capacitaciones motivaron a Miguelina, de 59 años, a ser valiente y a diversificarse, hasta el punto de que, en los momentos en que no tiene clientes para los servicios del spa, aprovecha el tiempo para confeccionar artículos en fibras de lilas.



“Yo entré sin negocio, endeudada hasta más no poder, sin una meta clara y lo que menos me imaginé era que saldría siendo una gran empresaria (…). ¡Sí se puede! Gracias a ‘Mujeres SúperEmprendedoras’ por darnos la mano cuando más la necesitamos”, dice, con dejo de satisfacción.

Estas manos tejen finas piezas cada día. Uno de los finos bolsos elaborados por Miguelina. Para los masajes se requiere hacer una cita previa. La confección de cada pieza tiene varias etapas.

Cuando hay espacio para crecer…



En una interesante conversación que transcurre a media mañana, Miguelina asegura que agradecer le queda pequeño, porque pudo descubrir que tiene todo un mundo por delante y eso es algo que no tiene precio.



“Al organizarme comprendí que ya puedo ser dueña de mi negocio y de mi tiempo. Antes tenía que cumplir un horario, y aunque no quisiera levantarme tenía que hacerlo y todos los días seguir una rutina. Ya soy dueña de mi tiempo y trabajo por citas”, comenta.



Cuando no tiene clientes en el spa, Miguelina se dedica al “lilaje”, como denomina ella a la actividad de preparar las lilas para sus artesanías. “Antes no tenía esa disponibilidad, porque debía cumplir con un horario desde las ocho de la mañana. No podía sacar tiempo ni para mi familia, ni para mí”, sostiene.