Seferina Acosta es una mujer acostumbrada a trabajar, y lo ha demostrado a través de un emprendimiento que creó

Seferina Acosta, una emprendedora de San Juan de la Maguana; ha pasado de no tener ingresos a convertirse en una figura destacada en la industria de dulces criollos.



Ha dispuesto unos minutos para conversar con el periódico elCaribe y para rememorar sus humildes comienzos. No se anda con rodeos y habla directo: “Hace varios años, mi hermana y yo nos encontrábamos en una situación difícil, sin ingresos y buscando desesperadamente una forma de generar recursos. Fue entonces cuando decidí aprender a fabricar dulces de maní, una habilidad que mi hermana poseía. Empecé con una pequeña producción y poco a poco fui avanzando”, le dice a este diario.

Un poco de historia…



La oportunidad llegó cuando un asesor de crédito le ofreció un microcrédito. Con este primer impulso financiero, Seferina pudo aumentar su producción, y pasó de unas pocas libras de maní a adquirir varios sacos. Este paso significativo le permitió satisfacer la creciente demanda de sus dulces, que rápidamente se convirtieron en los favoritos de la provincia y de otras regiones del país.



“El buen uso del microcrédito es lo que me ha ayudado a subir y mejorar mi negocio”, afirma Seferina. Gracias a una combinación de calidad, precio y un trato excepcional, ha logrado asegurar una clientela fiel en colmados de distintos pueblos, que ahora esperan ansiosamente su producto.



Actualmente, la dama alquila un vehículo para distribuir sus dulces al por mayor en una amplia red de colmados ubicados en comunidades como Samaná, Las Terrenas, Río San Juan, Gaspar Hernández, Moca, Salcedo, Tenares y Ranchito La Vega. Además, cuenta con varios vendedores independientes que se surten de su producto.



Con miras al futuro, tiene planes ambiciosos. Quiere adquirir un auto propio para expandir su alcance y contratar más personal para aumentar la producción. Está buscando establecer una cocina industrial y equiparse con herramientas que le permitan producir a mayor escala. Tiene la certeza de que su negocio seguirá creciendo y prosperando.

La higiene es un punto vital del negocio.

La Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD) ha sido una aliada clave en el viaje de Seferina por los negocios. A través de un financiamiento estratégico y asesoría técnica, la FDD ha contribuido significativamente al crecimiento de su negocio. La FDD, una organización sin fines de lucro fundada en 1966, ha sido fundamental en el impulso del desarrollo socioeconómico en la República Dominicana.

Una “siembra” de años



Desde sus inicios, la FDD ha desempeñado un papel destacado en el panorama económico del país. A lo largo de más de 50 años de historia, ha liderado iniciativas pioneras, como la introducción del microcrédito en 1982, que ha tenido un impacto transformador en la vida de miles de dominicanos. Con cerca de 20,000 beneficiarios activos y programas de educación financiera gratuita, la FDD continúa siendo un faro de esperanza para aquellos que buscan mejorar sus vidas a través del emprendimiento y el desarrollo económico.



El compromiso de Seferina con su negocio y su comunidad es evidente en cada paso que da. Su visión va más allá de simplemente vender dulces; busca crear oportunidades y contribuir al desarrollo económico de su entorno. Con determinación y esfuerzo, ha logrado transformar una simple idea en un negocio próspero que beneficia a muchas personas.



El éxito de Seferina no solo se basa en su habilidad para fabricar excelentes dulces, sino también en su capacidad para administrar eficientemente su negocio y adaptarse a las demandas del mercado. Su enfoque en la calidad, el servicio al cliente y la innovación la distingue como una empresaria ejemplar en su campo.

El trabajo en equipo ha funcionado bastante bien. El producto se distribuye en distintos puntos del país. Cada etapa de la elaboración se lleva con cuidado.

Además del apoyo financiero proporcionado por la FDD, Seferina ha sabido aprovechar al máximo los recursos disponibles y ha demostrado una notable capacidad para enfrentar los desafíos con creatividad y determinación. Su historia es un recordatorio inspirador de que el emprendimiento puede ser un motor poderoso para el cambio y el progreso en la sociedad.



En un país donde el emprendimiento es fundamental para el desarrollo económico y social, Seferina Acosta se destaca como un ejemplo a seguir. Su dedicación, perseverancia y visión la conducen a ser más y más. A medida que continúa su viaje empresarial, Seferina está decidida a seguir creciendo y expandir su negocio, para contribuir así al bienestar de su familia y de su comunidad.



Como Seferina hay muchas otras mujeres en el país, que cada día intentan avanzar por cuenta propia.