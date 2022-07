El éxito de su negocio se debe al trato personalizado que da a todos sus clientes

Influenciada por el amor y todo el apoyo que recibía de sus familiares, la emprendedora Rauris Raquel Cuello Dumé, decidió trabajar y luchar por sus objetivos, hasta convertirse en licenciada en contabilidad.



Sin embargo, la falta de trabajo en Baní, su pueblo natal, la llevaron a buscar nuevas opciones para estabilizar su economía y mantener a su familia.



Y es ahí que nace su iniciativa, “Dulce y salado por Laura Dumé”, una propuesta gastronómica dedicada a la repostería y a picaderas frías.



“En nuestro país para salir adelante necesitamos ser creativos porque las oportunidades son como una aguja en un pajar”, dice.



La pequeña empresaria explica que el nombre Dulce y Salado por Laura Dumé se debe a que su proyecto no solo se concentra en las preparaciones dulces, sino que ofrece a sus comensales una amplia variedad de platillos.



Rauris Raquel cuenta a elCaribe que los deseos de ayudar a su hermana en su negocio de bandejas personalizadas, el cual resultó afectado por el alza de los precios generado por la pandemia, fue otro de los motivos de su emprendimiento.



“A pesar de no tener conocimientos sobre la pastelería, ayudar a mi hermana en su negocio de bandejas era mi mayor motivación. Así que empecé a aprender videos de YouTube para aprender las recetas”, explica, en una conversación que ha pasado al terreno de lo interesante.



La joven explica que uno de los principales elementos que diferencia a su negocio de los demás es la modificación de sus recetas.



Rauris Raquel se guió de sus instintos y fue creando texturas y sabores diferentes, ofreciendo calidad y atención al cliente.



“El trato personalizado a los clientes son la base fundamental para que todo negocio salga a flote, debemos de ser con las personas de la misma manera que queremos ser tratados”, resalta.

La contadora afirma que su familia ha sido su pilar y quien la ha impulsado para lograr sus mayores objetivos.



“Eran mis críticos en cada postre y pasteles que realizaba. Al comienzo eran los encargados de decirme cómo se sentía, sobre la textura, el sabor e incluso cuánto estaría dispuesto a pagar por cada uno de ellos. Sin ese apoyo, su sinceridad y sus motivaciones, me habría sido más difícil avanzar”, dice.



Inició con la venta de flanes y galletas de chispas de chocolates y luego incorporó a su portafolio 12 servicios diferentes, entre estos, tres leches, brownies, CupCake, mousse de Chinola y pastelones con toques personalizados, entre otras preparaciones.



A Rauris Raquel Cuello Dume se le puede contactar a través de su cuenta de Instagram @dulceysalado_lauradume y al teléfono 809-667-6641.



Rentabilidad



Con tan solo dos años en el mercado, dice que sus ingresos le han dado la oportunidad de cubrir otras necesidades y a la vez ahorrar para hacer crecer su negocio. ¨Deseo que mi proyecto crezca y se convierta en una gran empresa en el futuro¨, expresa.



Consejo



La emprendedora exhorta a que no tengan miedo y a perseguir sus sueños.



“No tengan miedo al empezar. Yo empecé sin tener ni conocimientos, ni siquiera un cortador, utilicen lo que tienen en casa, no tengan miedo, pues esto hará que nos quedemos estancados y no logremos nuestros sueños”, afirma.



Rauris Raquel Cuello duma aspira a que su hija logre sus sueños pero con trabajo constante y disciplina, como ella ha trabajado por los suyos.



“Espero que vea a su mamá soñar y lograr las metas para que ella nunca tenga miedo a luchar por todo lo que quiera”, dice.