Es común ver en diferentes sectores de nuestro país pequeños salones de belleza que se encuentran en la sala de una casa o en locales comerciales. Así inicia la historia de Sarah Figueroa, la mujer que dice que nació para ser estilista.

“Cuando tenía 12 años realicé mi primer peinado y a los 13 apliqué mi primer desrizado y me quedó excelente, esa fue mi mejor clienta; el Señor puso esa gracia en mí desde siempre”.

Sarah inicia en el mundo del estilismo a sus 15 años, cuando emprende su primer negocio, poniendo un pequeño salón en su casa. Narra que este sus padres se lo quitaron porque le consumía mucho tiempo y ellos querían que ella solo estudiara.

“Pero nunca desistí de mi pasión y me remonté una vez más a los 27 años, cuando ya estaba casada, aunque mi esposo no estaba muy de acuerdo, por el factor tiempo, la difícil situación económica que estábamos atravesando lo convenció e inicié otra vez”.

Explicó que el tener la oportunidad de transformar el cabello de una mujer le causa emoción y que le hace sentir bien el saber que sus clientas estansatisfecha con su trabajo.

En aquel entonces, dijo que vivía en los Trinitarios II en Invivienda, de allí se trasladó a Ciudad Juan Bosch donde continuó con su negocio, y ahí es cuando comenzó a ocurrir lo que ella le llama “el cumplimiento del tiempo de Dios en su vida”.

Declaró que tenía su salón en la sala de su apartamento y eso ahí se llenaba de mujeres que iban a arreglarse, por lo que tuvo que alquilar un apartamento en la parte de abajo del edificio.

“En medio de este proceso de crecimiento para mi negocio empezó la pandemia, momento de dolor y crisis para muchos. En esta situación decidí no quedarme lamentándome y comencé a preparar comida para las personas más necesitada salía a llevarla, yo nunca me detuve,” aseguró está emprendedora.

Sarah Figueroa, explica que «en pandemia las clientes me llamaban y me decían que iban para mi casa, yo no sé cómo llegaban pero allá iban.

La estilista dijo que no es una persona derrochadora que siempre le gustó ahorrar, que se planifica al momento de gastar algo “lo que es de la casa, lo que es para el salón y lo que es para ahorrar no se toca porque solo es para los proyectos”.

Aseguró que la virtud del ahorro que la caracteriza y la disciplina, contribuyeron a que “D Sarah salón” sea un éxito.

Salones Sarah es la fuente de empleo de 26 personas, que cada día contribuyen a que el sueño de esta emprendedora crezca.

“No puedo decir que soy millonaria ja ja ja, pero mi negocio es rentable, el salón que está en la Plaza La Trinitaria ya tiene un poca más de ocho meses que se inauguró y generó en poco tiempo que haya podido abrir una sucursal en plaza La Marquesa Town Center.

Contactos

“D Sarah Salón”, están ubicados en el primer nivel de las Plazas La Trinitaria y en La Marquesa Town Center en Ciudad Juan Bosch y te puedes comunicar en los teléfonos 829-757-1671 // 829-715-5582 y en su Instagram d_sarah_salon_2009.

Servicios

Los principales servicios que ofrece la peluquería son: Lavado y secado, la aplicación de todos tipos de productos químicos para el pelo como son mechas babylights, Balayage, tintes, desrizado, todo tipo de servicios para las uñas, faciales, maquillajes…

Retos

Al principio, el saber distribuir mi tiempo era un reto, era muy difícil, porque el salón estaba lleno y ella no sabía qué hacer, pero aun así ella asegura que Dios le enseñó a saber distribuir su tiempo.

El mayor reto que la madre de Albert y Abel David, es enfrentar sus inseguridades, “a veces tú crees que no vas a poder y tiene que decirte a ti misma sí tú puedes”, todos los día me digo a misma Sarah tú puedes».

Sarah Figueroa no piensa detenerse sólo en el mundo del estilismo sino que también tiene planes de poner una tienda de ropas e interiores para damas.

Aseguró que el apoyo y la motivación de su familia son cruciales para ella continuar.

Recomendó a todas esas mujeres que aún tienen su saló en su casa a que sigan trabajando, que no se rindan, que le saquen el tiempo del Señor y van a ver cómo van a salir a delante.