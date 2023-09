Dinanyeli ha encontrado en la venta de desayunos, frituras y en la confección de objetos preciosos una forma de vida

Dinanyeli de los Santos es una mujer que ha demostrado que el emprendimiento y la determinación pueden transformar vidas y comunidades.



Residente de la comunidad Domingo Savio, en Santo Domingo, Dinanyeli es conocida por su negocio de venta de desayunos y frituras, así como por su habilidad para crear objetos preciosos con las lilas.



Es una dama acostumbrada a trabajar y su capacidad para sobreponerse no entra en discusión. Tiene muy claro el norte que desea seguir



Su historia es un ejemplo de cómo el apoyo adecuado y la capacitación pueden impulsar el crecimiento empresarial en la República Dominicana.



Al principio, Dinanyeli no estaba segura de si podría capacitarse para mejorar su negocio. Cuando recibió la invitación para unirse a un programa denominado “Mujeres SúperEmprendedoras”, inicialmente se mostró reacia. Sin embargo, se hizo una pregunta crucial: “Si otras mujeres han podido, ¿por qué yo no puedo?”. Este cuestionamiento cambió su perspectiva y la motivó a unirse al programa.



A través de las capacitaciones, Dinanyeli adquirió conocimientos fundamentales para el éxito en cualquier actividad económica. Y la suya no está ajena a eso.



Aprendió a ahorrar, a tratar mejor a su clientela y a organizar su negocio de manera más efectiva, tanto en el aspecto financiero como en el de los productos. Ella misma confiesa: “No me arrepiento de haber ido, porque le dio un cambio a mi vida que yo no me esperaba”.



La utilidad de estas formaciones se hizo evidente para Dinanyeli, quien ahora está convencida de que todas las mujeres deben aprovechar la oportunidad de participar en el programa “Mujeres SúperEmprendedoras” si se les presenta.



Expresa su gratitud: “Yo le doy las gracias a Supérate y al proyecto ‘Mujeres SúperEmprendedoras’ porque cambió mi vida, la de mi familia y mi negocio; no tengo palabras para agradecerle. Desde que el programa llegó a mi vida, yo gané, porque ahora tengo los conocimientos para avanzar y ser otra mujer”.



El programa no solo brindó a Dinanyeli las habilidades necesarias para mejorar su negocio, sino la confianza en sí misma para enfrentar nuevos desafíos.



Antes de unirse al programa, había dudas en su mente sobre su capacidad para capacitarse y lograr el éxito, pero desde que comenzó, ha sentido que valía la pena y que realmente lo necesitaba.



Después de adquirir los conocimientos en los talleres su negocio experimentó un cambio radical. Aprendió a brindar un mejor trato a sus clientes, a administrar sus finanzas con mayor eficiencia y a optimizar su negocio en general. Este cambio produjo un impacto significativo en su vida y en el crecimiento de su emprendimiento.



Dinanyeli se ha convertido en una defensora apasionada del programa y alienta a más mujeres a no perder tiempo si se les presenta la oportunidad de unirse a él. Ella entiende la importancia de fijarse metas y aprovechar cada oportunidad que se presenta en la vida, ya que las oportunidades no llegan todos los días. Su testimonio es un claro ejemplo de cómo el programa ha cambiado no solo su vida, sino también la de su familia y su comunidad.



Desde el Estado, se ha reconocido y valorado el esfuerzo y el trabajo de mujeres como Dinanyeli de los Santos. Estas mujeres no solo superan las adversidades, sino que también se enfocan en aquello que las llevará hacia un futuro mejor tanto para ellas como para sus comunidades.



En un mundo donde el emprendimiento puede ser un camino difícil, la historia de Dinanyeli de los Santos es un ejemplo de que el éxito es posible, incluso en las circunstancias más desafiantes. Su capacidad para superar obstáculos y convertir su pasión en un negocio próspero es un ejemplo inspirador para todos.



Dinanyeli no solo es una emprendedora exitosa, sino también una fuente de inspiración para su comunidad y para todas las personas que tienen el deseo de superar obstáculos y alcanzar el éxito en la vida.



Su historia es un recordatorio de que con determinación y apoyo adecuado, se pueden lograr grandes cosas en el mundo del emprendimiento.

Números que aportan ideas



En cuanto a las estadísticas sobre la tasa de mortalidad de emprendimientos, diversos estudios a nivel mundial han encontrado cifras alarmantes. Según datos de la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos (SBA), aproximadamente el 20% de las nuevas empresas cierra durante su primer año de operación.



Además, alrededor del 50% de las empresas no sobrevive más allá de los cinco años, y alrededor del 70% de las nuevas empresas no llega a su décimo aniversario.

Lo que suele ocurrir a nivel global, una mirada

Las razones detrás del fracaso de las empresas a nivel global pueden variar, pero algunas causas comunes incluyen una mala gestión financiera, falta de planificación estratégica, falta de experiencia, competencia feroz, problemas con el flujo de efectivo y una demanda insuficiente de productos o servicios. A pesar de estas estadísticas desafiantes, existen factores que pueden aumentar las posibilidades de éxito, como la planificación cuidadosa, el acceso a financiamiento adecuado, una estrategia de marketing efectiva, la adaptabilidad y la capacidad de aprender de los errores.



El programa que ha sido un apoyo invaluable para Dinanyeli de los Santos ha abordado estos aspectos de manera efectiva, lo que ha contribuido a su éxito. Ella misma lo confirma al decir: “Me está yendo muy bien” y “Me han ayudado bastante”.



La historia de Dinanyeli de los Santos es un ejemplo de cómo el emprendimiento y la capacitación pueden transformar vidas y comunidades. Su trayectoria desde superar obstáculos hasta convertirse en una emprendedora exitosa es un testimonio inspirador de que, con voluntad y esfuerzo, se pueden superar las limitaciones.