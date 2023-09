La emprendedora mujer, de Elías Piña, ha transformado la galería de su casa en el centro diario de operaciones

Lleandra Berigüete, propietaria de Repuesto M & B y Fantasía en la provincia Elías Piña, es un ejemplo de tenacidad y superación en el mundo del emprendimiento.



Antes de aventurarse en un pequeño negocio estaba centrada en sus estudios universitarios en la estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), viajaba desde su provincia Elías Piña a la extensión ubicada en San Juan, y vivía en unión libre con su esposo.



Con un capital limitado y el apoyo financiero de su esposo, Lleandra transformó la galería de su casa en el “centro de operaciones” del repuesto y fantasía. Allí comercializa lubricantes para autos, piezas para motores y otros materiales. A pesar de los desafíos, su empresa ha prosperado y le ha permitido no solo mantener, sino también completar sus estudios universitarios, y convertirse en licenciada en Educación Básica.



Recién acaba de aprobar el concurso que la habilita para impartir docencia, y tiene grandes aspiraciones. Esta historia de éxito y superación en el emprendimiento destaca la resiliencia y la determinación de Lleandra Berigüete.



Ha sabido avanzar, a pesar de las dificultades; está acostumbrada a superar fronteras y a crecerse cuando las circunstancias lo ameritan.



Su historia inspira a otros a seguir sus pasos y a creer en el poder del emprendimiento para cambiar vidas.



Lleandra pertenece al proyecto Mujeres Súper Emprendedoras desde hace casi dos años; ha realizado cursos de repostería y farmacia. Su participación activa en estos cursos demuestra su compromiso constante con el aprendizaje y el crecimiento personal.



“Mi vida cambió radicalmente cuando descubrí el programa Supérate y, a partir de ahí, me propuse iniciar mi propia actividad económica, mi negocio”, le cuenta al periódico elCaribe en una conversación sostenida cuando el reloj marca las 11:35 de la mañana.



El negocio de Lleandra está en una ubicación bastante estratégica, cerca de una parada de vehículos, en la sureña provincia Elías Piña.



Lo más impresionante es que, a pesar de sus múltiples responsabilidades como madre y esposa, Lleandra ha logrado aprobar el concurso para ingresar al sistema educativo dominicano como profesora del nivel básico.



Esto demuestra su habilidad para equilibrar sus roles y responsabilidades, y es un testimonio de su determinación.



Repuesto M & B y Fantasía no solo es un negocio exitoso, sino también una fuente de inspiración para su comunidad. La historia de Lleandra Berigüete es un ejemplo concreto de cómo el emprendimiento puede transformar vidas y abrir oportunidades para el crecimiento y el empoderamiento.



En un mundo donde las estadísticas sobre la tasa de mortalidad de emprendimientos son desalentadoras, Lleandra ha dejado ver que con determinación, apoyo adecuado y una visión clara, se pueden superar los desafíos y alcanzar el éxito en el mundo del emprendimiento.



Es una mujer dispuesta a crecer más y más. Algunas de las personas que le conocen dicen que es como “una buena tarjeta de crédito: “No tiene límites. Y si de trabajar se trata, menos”, indica uno de sus clientes. “Con pasión y perseverancia, se pueden lograr grandes cosas”, indica. Lleandra Berigüete no solo es una emprendedora en constante evolución, sino también una fuente de inspiración para su comunidad y para todas las personas que sueñan con superar obstáculos y lograr el éxito en la vida.

Nacer y avanzar es un desafío



Con frecuencia, se dice que los pequeños emprendimientos tienen una vida corta. Diversos estudios a nivel mundial han encontrado cifras alarmantes. Uno de ellos es de la Administración de Pequeñas Empresas de EE.UU. en el que se sugiere que aproximadamente el 20% de las nuevas empresas cierran durante su primer año de operaciones.



Y agrega que cerca del 50% de las empresas no sobrevive más allá de cinco años, y alrededor del 70% de las nuevas empresas no llega a su décimo aniversario. Las razones detrás del fracaso de las empresas a nivel global pueden variar, pero algunas causas comunes incluyen una mala gestión financiera, falta de planificación estratégica, falta de experiencia, competencia feroz, problemas con el flujo de efectivo y una demanda insuficiente de productos o servicios.



A pesar de estas estadísticas desafiantes, existen factores que pueden aumentar las posibilidades de éxito, como la planificación cuidadosa, el acceso a financiamiento adecuado, una estrategia de marketing efectiva, la adaptabilidad y la capacidad de aprender de los errores.



Lleandra Berigüete ha hecho ver que inyectarle bríos a los negocios puede ser la clave para el triunfo.