Rosarah Menorky Hernández aprendió el fino arte de la bisutería a través de su antigua empleadora; hoy es su emprendimiento; un negocio que le cautiva

Con 11 años de experiencia en la creación de bisutería, Rosarah Menorky Hernández de Rivera ha logrado no solo convertir su pasatiempo en una fuente de ingresos, sino también en un testimonio de superación y crecimiento económico.



Es una mujer emprendedora de Yaguate, provincia de San Cristóbal, que ha sabido superar obstáculos y colocarse en el camino del trabajo y el crecimiento. Es un ejemplo vivo de cómo el esfuerzo y la pasión pueden transformar la vida de una persona y su entorno.



Cuando Rosarah comenzó su trayectoria laboral como empleada doméstica a la temprana edad de 19 años –cuidando niños-, pocas habrían imaginado que esta experiencia marcaría el inicio de su viaje hacia el mundo de la bisutería. Sin embargo, fue su empleadora en ese momento quien le ofreció la oportunidad de aprender ese arte mientras la ayudaba en su tienda.



Fue un gesto de generosidad y apoyo que cambiaría el rumbo de la vida de Rosarah. “Tuve la suerte de tener una buena jefa que me trataba como familia. Ella hacía piezas de bisutería para vender en su tienda, y me propuso enseñarme para que yo le sirviera como ayudante y pagarme un dinerito extra”, cuenta Rosarah, en un claro gesto de gratitud.



Once años después de ese encuentro fortuito, la trabajadora mujer ha transformado su pasión en su modo de vida. Administra su propio taller de bisutería desde la comodidad de su hogar y comercializa sus creaciones a través de su tienda en línea, Yeshua Accesorios. Su historia es un testimonio de perseverancia y crecimiento económico, respaldado por su participación en el proyecto “Súper Emprendedoras”.



Este proyecto le ha brindado a Rosarah acceso a valiosas capacitaciones y acompañamiento, lo que ha contribuido significativamente a su éxito como emprendedora. “Con el apoyo de estas capacitaciones, yo me veo con una tienda grande. Es gracias al proyecto que hoy puedo administrarme mejor y ver el fruto de mi trabajo. Ya tengo mi página de ventas por internet, y mi miedo de no tener empleo desapareció. Además, ya no tomo prestado”, asegura con confianza.



Rosarah no solo ha encontrado en la bisutería una fuente de ingresos, sino también una vocación. En una interesante conversación, aprovecha para invitar a todas las jóvenes que deseen emprender, pero que quizás se ven limitadas por restricciones económicas o la falta de capacitación, a acercarse a Mujeres SúperEmprendedoras para recibir apoyo y convertir sus ideas en proyectos exitosos.



La bisutería, como forma de expresión personal y moda, ha permitido a Rosarah y a muchas otras personas crear piezas únicas y atractivas utilizando materiales asequibles como vidrio, plástico, madera, metal no precioso, cerámica, cuentas, tela y otros elementos. Esta versatilidad en la elección de materiales ha sido fundamental para que emprendedores como la citada mujer desarrollen su creatividad y experimenten con diseños exclusivos.



Rosarah también valora la importancia del apoyo de programas como “Supérate”, que no solo han impactado positivamente en las vidas de las mujeres de Yaguate, sino también en otras comunidades de la República Dominicana. Su inclusión en un selecto grupo de 28 mujeres galardonadas por el Gobierno dominicano es un testimonio de su dedicación y logros.



El presidente de la República, Luis Abinader, ha reconocido el valor y la tenacidad de mujeres como Rosarah en diversas actividades públicas. Estos reconocimientos resaltan el papel crucial que juegan las emprendedoras en la construcción de un futuro mejor para sus comunidades y el país en su conjunto.

Ha sabido enfrentarlos



El camino de Rosarah no ha estado exento de desafíos, pero su determinación y pasión la han llevado lejos. Su aspiración de contar con una tienda de mayor envergadura es una meta alcanzable que refleja su capacidad de soñar en grande y trabajar para lograrlo. Su mensaje para todas las chicas que desean emprender es claro: “No se desanimen; siempre hay un espacio para crecer”.



La bisutería, su forma de expresión artística y económica, es un reflejo de su talento y creatividad, y a través de su negocio, ha encontrado el camino hacia la mejoría y la independencia financiera.



Lo de Rosarah refleja la importancia de brindar oportunidades y apoyo a emprendedores como ella, quienes no solo cambian sus propias vidas, sino que también contribuyen al crecimiento económico y al bienestar de sus comunidades. Su historia nos recuerda que el emprendimiento es una fuerza poderosa para el cambio y el progreso en la República Dominicana.